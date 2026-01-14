Range Rover, in arrivo quattro edizioni speciali dedicate ai quartieri di Londra. La prima è Velar Belgravia Edition

Range Rover rende omaggio ai quartieri più ambiti di Londra con una serie esclusiva di edizioni aperta da Range Rover Velar Belgravia Edition, a cui seguiranno tre ulteriori edizioni ispirate ai quartieri di Hoxton, Battersea e Westminster. Celebre per trarre ispirazione dalle tradizioni e dai paesaggi più iconici del Paese, Range Rover presenta questa serie esclusiva che fa seguito ad altri progetti del genere, come l'edizione Range Rover Linley, presentata a Park Lane nel 1999, che incarnava la sofisticazione di Mayfair, mentre la collaborazione per il 50° anniversario con il sarto di Savile Row Henry Poole &Co. ha celebrato l'influenza sartoriale londinese portando alla creazione di un tessuto su misura ispirato agli interni della Range Rover originale.

La prima versione che omaggio alla capitale della Gran Bretagna è rappresentata dalla Range Rover Velar Belgravia Edition, che combina l'eredità Range Rover con una marcata attenzione al dettaglio progettuale, per incarnare il carattere di questo ambito quartiere. Prossimamente sarà il turno di Range Rover Evoque Hoxton Edition, che renderà omaggio al quartieri di Hoxton molto frequentato da innovatori e trendsetter, noto per la sua forte influenza all'interno delle comunità creative.

Due ulteriori edizioni saranno presentate più avanti, nella primavera 2026: la Range Rover Sport Battersea Edition, che celebra una fusione tra fascino storico ed estetica all'avanguardia, e la Range Rover Westminster Edition, omaggio all'epicentro della leadership e del patrimonio britannico.