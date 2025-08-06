Range Rover Sport SV Carbon, leggerezza ad alte prestazioni. Debutto nuova versione il 13 agosto alla Monterey Car Week

Range Rover ha presentato la nuova Range Rover Sport SV Carbon, completando così la gamma del suo SUV di lusso ad alte prestazioni con una versione caratterizzata da dettagli in fibra di carbonio e prestazioni elevate. Il debutto ufficiale è previsto il 13 agosto alla Monterey Car Week, presso la Range Rover House. Il nuovo modello affianca le versioni SV Edition ONE, SV Edition TWO e SV Black, distinguendosi per un'ampia adozione di materiali ultraleggeri e per un design esterno ed interno fortemente orientato alla sportività.

Tra gli elementi distintivi figurano il cofano Twill Carbon a vista, il pacchetto esterno Forged Carbon, cerchi in lega forgiata da 23» e la possibilità di optare per cerchi in fibra di carbonio, con un risparmio di peso fino a 76 kg rispetto alle versioni equivalenti. La vettura è equipaggiata con un motore V8 Twin Turbo benzina mild hybrid da 4,4 litri, capace di erogare 635 CV e 800 Nm, con una velocità massima dichiarata di 290 km/h. L'impianto frenante può essere potenziato con freni carboceramici dotati di pinze a otto pistoncini, disponibili in quattro colorazioni.

L'abitacolo è caratterizzato da sedili sportivi in pelle o tessuto tecnico Ultrafabrics, schienali e cruscotto in fibra Forged Carbon, finiture Moonlight Chrome e dettagli illuminati con logo SV. Disponibili anche quattro temi interni e la possibilità di personalizzazione tramite il servizio SV Bespoke. Tra le tecnologie presenti figura il sistema 6D Dynamics con sospensioni pneumatiche idrauliche interconnesse e il Body and Soul Seat (BASS), che consente un'esperienza audio sensoriale con effetti tattili, orientata al benessere e al comfort.