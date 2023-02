Range Rover Sport, una versione speciale dedicata allo sci. La Deer Valley Edition sarà di soli 20 esemplari

C’è già un’edizione speciale per la nuova Range Rover sport da poco rinnovata. Con il nome di Range Rover Sport Deer Valley Edition, lo speciale Suv prende il nome dalla stazione sciistica di Deer Valley Resort, situata a Park City, nello Utah. Dello speciale modello sono disponibili solo 20 esemplari negli Stati Uniti. La base utilizzata per realizzare il modello è quella della top di gamma Autobiography, fornito con un motore twin-turbo 4,4 litri V-8, in grado di erogare 523 CV.

Tutti i venti esempi verranno forniti con lo stesso colore esterno, ovvero rosso, con cerchi in grigio satinato da 23 pollici SV Bespoke e un interno che combina i toni bianco e nero. I veicoli saranno inoltre dotati di loghi ‘Deer Valley Edition’ e di specifici riferimenti al numero della serie speciale, oltre alle firme dei campioni di sci Lindsey Vonn e Ted Ligety sullo sportello del portaoggetti. Inclusi con il veicolo ci sono anche pass gli impianti di risalita, un soggiorno di tre giorni al Deer Valley Resort e due set da sci Hinterland Skis. Land Rover donerà anche 5.000 dollari dalla vendita di ogni veicolo a Youth Sports Alliance, un’organizzazione che aiuta i giovani della grande area di Park City ad avvicinarsi agli sport.