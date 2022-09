Range Rover SV Carmel Edition, lusso ed esclusività all'ennesima potenza. Solo 17 unità a 344.500 euro l’una

MONTEREY - Negli Stati Uniti il nome di Carmel-by-the-Sea evoca non solo una delle località costiere più esclusive (nella zona di Monterey in California) e paragonabile alla nostra Portofino, ma anche uno degli indirizzi pù costosi, visto che il prezzo medio di una casa in quella cittadina si aggira attorno al corrispettivo di 30mila euro al metro quadro. Non stupisce quindi che Land Rover, attraverso la sua filiale Usa, abbia appena dedicato a Carmel una nuova edizione speciale firmata dalla divisione SV Bespoke del suo modello di punta, la Range Rover SV. Oltre ad essere esclusiva (ne verranno prodotte solo 17 unità per clienti selezionati, numero che richiama la seventeen miles, cioè la strada più esclusiva della zona) è infatti proposta al prezzo di 344.500 euro - inclusi due set di mazze da golf da utilizzare preferibilmente al Pebble Beach Club - che la allinea il costo al metro quadro a quello di una villa a Carmel-by-the-Sea.

Tra le specificità di questo modello, allestito sulla versione con motore biturbo benzina V8 4.4 da 530 Cv e coppia massima di 750 Nm, ci sono l’esclusiva vernice in Satin Bronze, i cerchi specifici Diamond Turned da ben 23 pollici di diametro con finitura grigio scuro grigio lucido con dettagli in bronzo satinato ed anche le modanature specifiche sui battitacco delle porte. La configurazione interna della Range Rover SV Carmel Edition è quella da ‘ammiraglià con quattro posti e un lusso assoluto anche ai posti posteriori. Il rivestimento della selleria - in pregiata pelle semi-anilina - è differenziato: in Liberty Blue per i sedili anteriori e in Caraway brown per quelli posteriori.

Non mancano loghi ricamati Carmel Edition, elementi con finitura bianco lucido nella parte centrale della plancia e - a disposizione di chi siede dietro - un tavolo Club ad azionamento elettrico e un frigorifero con set di bicchieri SV di Dartington Crystal. Land Rover USA ha dichiarato che donerà parte degli incassi realizzati con le 17 unità Range Rover SV Carmel Edition al santuario marino di Monterey Bay.