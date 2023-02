Range Rover SV Lansdowne Edition, un gioiello “su misura”. Inedita serie speciale “bespoke” prodotta in soli 16 esemplari

Il Gruppo Jaguar Land Rover si unisce agli altri costruttori britannici nell’intensificare l’impegno dedicato al settore “bespoke”, cioè delle auto su misura, ambito che negli ultimi tempi ha moltiplicato le entrate per Bentley e Rolls-Royce. La divisione Special Vehicle Operations di Land Rover lo ha fatto proprio in questi giorni presentando l’inedita Range Rover SV Lansdowne Edition che verrà realizzata in 16 esemplari, tutti già venduti al prezzo di 250mila sterline cioè 282mila euro. Ogni esemplare, contrassegnato da una targhetta numerata, verrà personalizzato in base alle richieste dei clienti, partendo da una Range Rover rifinita con la vernice esclusiva Lansdowne Grey Gloss, con cerchi in lega da 23 pollici in nero satinato con inserti grigi e con dettagli cromati sui paraurti anteriore e posteriore.

All’interno, la Lansdowne Edition prevede un esclusiva finitura in palissandro ed elementi in ceramica per i comandi del cambio e quelli sulla console centrale. Oltre che per gli speciali sedili singoli posteriori - che trasformano la Range Rover SV in una vera limousine. La personalizzazione prevede anche moquette con inserti in pelle e la Tailgate Event Suite (solitamente un opzionale) che è costruita da uno speciale allestimento del portellone posteriore ribaltabile in due parti che consente di sedersi su poltroncine pieghevoli per un pic-nic o per assistere ad un evento sportivo.