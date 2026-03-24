Ranger ibrido plug-in, il lavoratore instancabile firmato Ford che ha anche stile. Ha 281 cv e una coppia di 697 Nm

Ranger Plug-in Hybrid, che è anche stato eletto 'Pick-up of year', segna una svolta nel mondo dei pick-up di casa Ford e per la prima volta il modello più venduto in Europa per lo specifico settore adotta una tecnologia elettrificata, mantenendo intatte le sue qualità in termini di robustezza, capacità di carico e attitudine off-road. Il sistema ibrido plug-in abbina un motore benzina EcoBoost da 2,3 litri a un'unità elettrica, per una potenza complessiva di 281 CV e una coppia di 697 Nm, la più elevata mai raggiunta da un Ranger. Numeri che si traducono in prestazioni brillanti e grande efficacia anche nelle condizioni più impegnative.

Sul fronte dell'efficienza, il pick-up è in grado di percorrere fino a 43 km in modalità completamente elettrica, permettendo di affrontare gran parte degli spostamenti quotidiani senza emissioni e con costi di esercizio ridotti. Nonostante l'elettrificazione, il Ranger PHEV conserva la sua vocazione professionale: può trasportare fino a una tonnellata e trainare rimorchi fino a 3.500 kg, grazie anche alla trazione integrale e alle diverse modalità di guida dedicate all'off-road.

Abbiamo messo alla prova il Ranger sulle strade di montagna attorno a Courmayeur, dove il pick-up di casa Ford ha confermato le sue caratteristiche di mezzo funzionale prima di tutto, capace di affrontare con agilità le curve di montagna, come di infilarsi su strade sterrate, innevate e trainare un pesante furgone fino a liberarlo dalla neve. Tra le innovazioni più interessanti spicca anche il sistema Pro Power Onboard, che consente di alimentare attrezzature e dispositivi elettrici direttamente dalla batteria del veicolo (come ad esempio una sega elettrica per tagliare un po' di legna), trasformando il Ranger in una vera e propria fonte di energia mobile.

A bordo, poi, il Ranger Plug-in Hybrid offre un ambiente moderno e tecnologico, con sistema di infotainment avanzato, ampio touchscreen e una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida. Disponibile negli allestimenti XLT, Limited, Wildtrak e Platinum, il nuovo Ranger PHEV amplia l'offerta nel segmento dei veicoli da lavoro elettrificati, con l'obiettivo dichiarato di dimostrare come sia possibile coniugare sostenibilità, versatilità e prestazioni senza compromessi.