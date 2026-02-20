RAV4 Phev, debutta il 9 marzo in Giappone la nuova versione del Suv Toyota. Power unit da 329 cv e 150 km di autonomia elettrica

Toyota si appresta a lanciare in Giappone, dal 9 marzo, la nuova RAV4 Phev, la variante ibrida plug-in, negli allestimenti Z e GR Sport, che si aggiunge alla versione full hybrid lanciata nel mese di dicembre 2025. La power unit composta da un motore 2.5 a benzina e da un comparto elettrico che si avvale di una batteria dalla capacità aumentata, eroga una potenza di sistema di 329 cv e promette un'autonomia in modalità elettrica di 150 km, aumentando in maniera significativa quella precedente di 95 km, come riporta il sito media globale del brand. Inoltre, la nuova RAV 4 Phev può alimentare dispositivi esterni e, in caso di calamità naturali, consente di fornire energia per oltre 6 giorni sfruttando sia la batteria che il serbatoio di benzina.

Esteticamente la versione Z offre una calandra che sembra fondersi con il paraurti anteriore nel quale spiccano le aperture esagonali e presenta inserti neri su frontale, sottoscocca e passaruota, che sono esclusivi della versione ibrida alla spina. Mentre l'allestimento GR Sport sottolinea lo spirito sportivo con una calandra più evidente con tanto di logo GR, con un diverso trattamento del paraurti anteriore e mediante lo spoiler posteriore. Inoltre, vanta elementi funzionali come gli ammortizzatori GR Performance e delle barre di rinforzo specifiche che promettono di incrementarne la maneggevolezza.

La messa a punto delle sospensioni della versione GR Sport è stata studiata per migliorare la stabilità ed il controllo della vettura. Infine, su questa variante è presente anche una taratura del servosterzo elettrico pensata per una maggiore precisione di guida.