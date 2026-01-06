Red Bull RB17, ecco le foto della versione definitiva dell’hypercar con prestazioni da Formula 1

La Red Bull RB17 è realtà e, dopo essere stata svelata al Festival of Speed di Goodwood la scorsa estate in veste ancora provvisoria, si presenta con le foto del primo esemplare definitivo, il primo dei 50 che comporranno la produzione di questa supercar superesclusiva.

È infatti marchiata dal team di Formula 1 più vincente degli ultimi anni e firmata da Adrian Newey, il progettista passato nel frattempo al team Aston Martin di Formula 1, ma che non ha smesso di sviluppare la propria creatura per conto della Red Bull Advanced Technologies, la consociata che si occupa dei progetti speciali come quello dell’idrogeno per la 24 Ore di Le Mans.

E le attese non sono andate certo deluse perché la RB17 è un oggetto spettacolare che denota uno studio aerodinamico fuori dal comune, evidenziato in particolare dal muso alto provvisto di profilo alare inferiore e dalla pinna dietro il cofano, tipici di un prototipo da corse di durata, insieme allo spoiler perimetrale che abbraccia la coda allungandone il profilo e integrando i gruppi ottici.

Simili in tutto e per tutto ad una monoposto di Formula 1 sono le fiancate che hanno la presa d’aria sollevata dal fondo e si inarcano poi verso il basso. Basta poi vedere la RB17 da dietro per osservare gli enormi estrattori a profilo doppio e la loro forma complessa che denotano uno studio meticoloso del fondo e assicurano una deportanza elevatissima: 1.700 kg.

Altri elementi degni di un’auto da corsa sono le sospensioni con puntone di spinta, che risultano visibili dalle aperture che si vedono di fronte e in coda, l’abitacolo privo di qualsiasi comando digitale e il tubo di scarico sdoppiato, tagliato e posizionato in un cucchiaio destinato ad accelerare il flusso d’aria intorno alla vettura e al di sotto dell’ala posteriore per aumentarne l’effetto.

Quanto al sistema di propulsione, non ci sono altre notizie oltre quelle già trapelate: si tratta di un V10 aspirato di 4,5 litri sviluppato dalla Cosworth e capace di raggiungere 15.000 giri/min erogando 1.000 cv che, aggiunti ai 200 cv del motore elettrico, portano a 1.200 cv la potenza complessiva. Il cambio è un sequenziale a 6 rapporti di derivazione corsaiola e la retromarcia è elettrica.

La trazione è posteriore e il differenziale autobloccante è ad innesto idraulico. Incredibile il peso di 900 kg che significa un rapporto eso potenza di 0,75 kg/cv, inferiore anche a quello di una Formula 1. Non a caso Adrian Newey della sua creatura ha detto che in pista può tenere testa ad una monoposto, ma assicura che fuori si guida come una normale vettura.

Altri elementi da “corsa” sono le portiere ad oblò che si aprono in avanti, il tergicristallo unico che rimane dritto in posizione di riposo e il volante con corona quadra e Led che indicano l’avvicinarsi della zona rossa del contagiri. Il prezzo? Si parla di circa 6 milioni di sterline pari a poco meno di 7 milioni di euro, senza contare le inevitabili personalizzazioni pretese da ciascuno dei suoi 50 clienti.