Renault 4 è Plein Sud e la Megane si rinnova. Il nome della versione con il tetto in tessuto si rifa a quello della Plein Air del 1969

SITGES - Se la storia ha insegnato qualcosa, era inevitabile che accadesse ancora e che la Renault 4, rinata un anno fa da elettrica, avesse una versione dotata di tetto in tessuto. Si chiama Plein Sud, un nome che riporta alla Plein Air del 1969, completamente priva del tetto e persino senza portiere. La “quatrelle” ha avuto altre declinazioni scoperte, ognuna con il suo carattere, come la Rodeo nel 1970 con carrozzeria in vetroresina e la JP4 o la Frog degli anni ‘80, anch’esse senza porte e abitacolo protetto da rollbar, o ancora come la Decouverable del 1972 dotata di una vera e propria capote che, da aperta, rimaneva ripiegata nel bagagliaio.



La Plein Sud sarà invece ricordata per essere la prima elettrica scoperta di Renault, grazie ad una capotina in tessuto lunga 92 cm e larga 80 che può essere chiusa o aperta elettricamente in soli 10 secondi e fino a 90 km/h grazie ad un meccanismo a 3 pieghe che permette di ricavare una luce più ampia del 25% rispetto alle concorrenti. Il tutto lasciando praticamente intatti l’abitabilità e il bagagliaio che mantiene la capacità di 420 litri ampliabili fino a 1.405 abbattendo il divanetto posteriore. Rimane la possibilità di ospitare oggetti lunghi fino a 2,2 metri ripiegando in avanti lo schienale del sedile passeggero anteriore. Un mezzo dunque polivalente, nel pieno spirito delle R4 e che comporta pochi altri, minimi compromessi come quello sulla rumorosità, cresciuta solo nel 4% e sull’autonomia (392 km, -7 km rispetto alla versione chiusa), un dato davvero trascurabile e dovuto più al leggero aumento della superficie frontale che ai 19 kg in più che fanno comunque rimanere la massa complessiva al di sotto dei 1.500 kg.

Per il resto la Renault 4 è quella che da circa un anno abbiamo imparato e conoscere, a cominciare dalla sostenibilità, con il 26% di materiali circolari, e dalle dimensioni, con una lunghezza di 4,14 metri, 1,55 in altezza e 1,80 in larghezza. Anche la dotazione di sicurezza può contare sullo stesso pacchetto di sistemi di assistenza alla guida oltre che sulla plancia ad L rovesciata con la strumentazione digitale da 10,1” e lo schermo verticale al centro da 10” rivolto verso il guidatore con sistema Google e dotato di avatar ad intelligenza artificiale Reno, oltre che di route planner per pianificare i viaggi con le relative ricariche.



A tal proposito, la R4 Plein Sud è disponibile con il motore da 110 kW e la batteria da 52 kWh dotata di caricatore bidirezionale da 11 kW in corrente alternata, da 100 kW in continua e che può alimentare dispositivi esterni fino a 3,7 kW. Oltre alla possibilità di selezionare 5 gradi di recupero in rilascio, ora c’è anche la funzione one-pedal per tutta la gamma R4. La Plein Sud conferma poi tutte le doti della sorella coperta, a partire dal comfort e dalla gradevolezza di guida dovute principalmente alla sua brillantezza, allo sterzo pronto e alle sospensioni posteriori multi-link. E poi c’è il piacere di farlo con il vento nei capelli oppure a capote chiusa: si sentono un po’ di più i rumori che vengono dall’esterno mentre è contenuto il disturbo acustico provocato dall’aria. La R4 Plein Sud parte da 36.790 euro ed è quello che mancava nella gamma elettrica di Renault, composta ora da 5 modelli con il più anziano che, presentato nel 2022, si appresta al rinnovamento.



Stiamo parlando della Mégane che da settembre si doterà di una nuova faccia e una nuova firma luminosa oltre che di più tecnologia proponendosi con il solo motore da 160 kW e una batteria da 67 kWh con struttura cell-to-pack e chimica LFP che prende il posto di quelle da 60 kWh e da 40 kWh con celle NMC ripartite in moduli. La compatta francese (4,2 metri di lunghezza) vedrà dunque crescere sia la propria autonomia da 470 km a 500 km sia la potenza di ricarica da 130 kW a 165 kW così che per passare dal 15% all’80% ci vorranno soltanto 24 minuti. Grande novità è la presenza a bordo dell’assistente Gemini ad Intelligenza Artificiale, una prima per questo segmento. Anche se il listino non è ancora pronto, è lecito attendersi un calo rispetto alla Mégane attuale grazie anche alla semplificazione della gamma con due soli allestimenti ovvero Techno con l’aggiunta, così come su altre Renault, dello sportivo Esprit Alpine.