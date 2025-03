Renault 4 E-Tech Electric, sbarca anche in Italia la rivisitazione elettrica in chiave Suv del best seller della losanga

La nuova Renault 4 E-Tech Electric è ora ordinabile in Italia, con un arrivo previsto nelle concessionarie nel mese di giugno. Rivisitazione moderna in chiave Suv di un best seller del marchio della losanga, la R4 segue le orme della R5 E-Tech Electric nell’ispirarsi a un modello che tutti sono in grado di riconoscere, capace di totalizzare 8 milioni di esemplari venduti nella sua storia. Disponibile con due tagli di batteria e altrettanti livelli di potenza, ha un listino che parte da 29.900 euro.

Le dimensioni compatte la collocano nel pieno del segmento B e la configurano come un perfetto Suv da città: 4,14 metri di lunghezza, 1,81 m di larghezza e 1,55 m di altezza, ma uno spazio interno estremamente ampio, tanto da poter caricare oggetti lunghi 2,20 m abbattendo il divano posteriore. Anche l’abitabilità interna è particolarmente elevata, in linea con quanto avveniva con il modello originale nato negli anni ’60, grazie a un passo di 2,62 m. Il baule può contenere ben 420 litri, un dato molto elevato in rapporto al segmento di appartenenza.

Il design è distintivo e riporta immediatamente alla mente il modello originale: la calandra anteriore monoblocco è illuminata, così come il logo della losanga, mentre le luci posteriori rettangolari incapsulate e il finestrino a trapezio sono inconfondibili dettagli che ogni appassionato saprà riconoscere e apprezzare. Non mancherà poi a listino una versione plein sud con tetto apribile in tela da 92 cm di lunghezza, per apprezzare a pieno lo spirito di libertà e avventura che quest’auto vuole incarnare.

Gli interni sono curati e ben rifiniti, con un doppio schermo da 10 pollici ciascuno per il cruscotto digitale e per l’infotainment, separati da un elemento verticale dove è posto il tasto di accensione e spegnimento. La leva del selettore di marcia, alta e lunga, è situata dietro al volante e ricorda nelle forme il classico cambio della Renault 4 d’epoca. Le tecnologie sono di ultima generazione, con la chiave digitale che permette di usare lo smartphone per avviare la vettura e condividere l’accesso con altre persone, il sistema Open R Link con Google integrato nell’infotainmnet e il caricatore bidirezionale con funzione Vehicle-2-Load, che consente di far funzionare piccoli elettrodomestici collegandoli alla batteria.

Due i tagli di batteria proposti: la Urban Range da 40 kWh e 120 Cv di potenza ha un’autonomia fino a 308 km, mentre la più potente Comfort Range da 150 Cv e 52 kWh di batteria percorre fino a 408 km. Il listino parte da 29.900 euro per la versione Urban Range in allestimento base Evolution, mentre quella con batteria più grande costa 32.900 euro.