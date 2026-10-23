Renault 4 E-Tech Electric si evolve. Serie speciale Roland-Garros e allestimento Jogging

Più autonomia, nuove versioni e dotazioni tecnologiche aggiornate. Renault rinnova la gamma della 4 E-Tech Electric, con miglioramenti che riguardano tutte le motorizzazioni e l'introduzione della serie speciale Roland-Garros. La nuova gamma è ordinabile in Italia da oggi, con prezzi a partire da 29.950 euro. Grazie a interventi aerodinamici, tra cui nuove carenature del sottoscocca e retrovisori aggiornati, l'autonomia omologata nel ciclo WLTP sale a 310 km per la versione Urban Range con batteria da 40 kWh e a 415 km per la Comfort Range da 52 kWh. La variante Plein Sud, equipaggiata con la stessa batteria e il tetto apribile in tessuto, raggiunge invece 400 km. I prezzi delle versioni Evolution partono rispettivamente da 29.950 e 33.190 euro. La gamma si arricchisce anche della serie speciale Roland-Garros, caratterizzata da finiture dedicate, carrozzeria bicolore e interni con materiali riciclati e dettagli ispirati al mondo del tennis.

La versione Comfort Range da 52 kWh, disponibile anche con tetto apribile Plein Sud, ha un'autonomia dichiarata fino a 410 km e un prezzo di listino di 39.990 euro. Entro la fine dell'anno è previsto inoltre il debutto dell'allestimento Jogging, nuova versione d'ingresso abbinata a un motore da 80 kW, pari a 110 CV, e a una batteria LFP da 37 kWh. L'autonomia dichiarata arriva a 305 km nel ciclo WLTP. La dotazione comprende, tra l'altro, doppio display digitale, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e sensori di parcheggio posteriori. Tra gli aggiornamenti tecnologici figurano il pre-condizionamento manuale della batteria, disponibile su tutte le versioni, e la telecamera di parcheggio ad alta definizione.

La visione a 360 gradi è di serie sulla Roland-Garros e disponibile come optional sulla Techno. Si aggiungono nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'assistente di eco-guida predittiva e la funzione di arresto di emergenza in caso di mancata rilevazione dell'attività del conducente. Debuttano inoltre la modalità di guida Smart, che gestisce automaticamente il passaggio tra le impostazioni Eco, Comfort e Sport, e un caricatore wireless per smartphone con standard Qi2. Resta disponibile la Renault 4 Van, versione omologata N1 destinata anche agli impieghi professionali, con vano di carico al posto dei sedili posteriori, una capacità fino a 1.045 litri e un carico utile massimo di 330 kg.