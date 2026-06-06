Renault 4 E-tech Electric Plein Sud, la libertà di godersi il vento nei capelli ad emissioni zero

La Renault 4 completa la sua gamma con la Plein Sud, l’attesa versione con il tetto apribile in tessuto ispirata alle svariate versioni scoperte che si sono succedute nella ultrasessantenaria storia della celebre “quatrelle” e anticipata sul mercato dalla JP4x4 concept presentata a Parigi negli scorsi giorni in occasione del torneo di tennis al Roland-Garros.

La Plein Sud ricalca in tutto e per tutto le caratteristiche del piccolo crossover elettrico francese con l’aggiunta della capote in tessuto, realizzata in collaborazione con gli specialisti Webasto e Haartz, per la parte superiore del tetto che lascia aperto un rettangolo di cielo lungo 92 cm e largo 80 cm, apribile o richiudibile elettricamente in 10 secondi fino alla velocità di 90 km/h.

L’obiettivo della Plein Sud, prevista fin dall’inizio del progetto R4 E-Tech, è offrire il massimo di vita en plein air a tutti gli occupanti recuperando il sapore di viaggiare in libertà e a contatto con gli elementi che è uno degli elementi fondamentali delle Renault attuali recuperando uno dei valori fondamentali delle vetture che la Regie ha costruito nella sua storia, come appunto la R4.

Il nuovo tetto lascia praticamente inalterato lo spazio interno e senza incidere sul peso grazie ad una struttura che prevede solo parti plastiche, un movimento di piegatura triplo e un tessuto fonoassorbente che, insieme al deflettore anteriore, limita l’impatto acustico. L’aggravio di peso è di soli 19 kg e rimane identico anche il bagagliaio con una capacità che va da 440 a 1.330 litri.

La R4 Plein Sud è già disponibile a listino negli allestimenti Techno e Iconic con il motore da 110 kW e la batteria da 52 KWh che, per l’occasione, è stata migliorata con un sistema di gestione termica che, grazie al nuovo scambiatore acqua-acqua, migliora la velocità di ricarica a basse temperature riducendo i tempi anche di oltre il 30% con temperature esterne comprese tra 0 e -20 °C. I prezzi partono da 36.790 euro, dunque 1.800 in più rispetto alle corrispondenti varianti chiuse.