Renault 4 E-Tech, ecco le prime immagini dell’elettrica che resuscita un mito

Renault presenterà la nuova Renault 4 al prossimo Salone di Parigi il 14 ottobre e, per ingolosirci, ha diffuso le prime immagini parziali che riportano in auge un modello presentato nel 1961, prodotto in oltre 8 milioni di unità e che rappresenta un’icona di Renault, al pari della nuova R5.

Così come quest’ultima, la nuova R4 sarà solo elettrica e basata sulla piattaforma AmpR Small e sarà lunga 4,14 metri, dunque poco più dei 3,92 metri del modello al quale si ispira nello stile e nello spirito, ovvero quello di una vettura pratica, funzionale e dallo stile inconfondibile. L’abitacolo si annuncia spazioso, così come il bagagliaio con il portellone che avrà una soglia di accesso particolarmente bassa, proprio come la R4 che circola ancora sulle strade di oltre 100 paesi di tutto il mondo.

Se ancora manca la visione d’insieme, si possono vedere già alcuni elementi come la calandra in nero lucido che recherà, per la prima volta, il logo della Losanga retroilluminato. Il tetto avrà una forma che ricorda quello caratteristico della R4, così come il terzo cristallo laterale e lo stesso dicasi per il profilo triplo che si torva nella parte bassa della fiancata e nel fregio nero dietro al parafango anteriore che cita un altro degli elementi stilistici tipici della R4 storica.

Nostalgico e reinterpretato in forma moderna è anche il gruppo ottico posteriore ripartito in tre parti, stavolta a forma di pillola. Renault invece non ci fa vedere la forma dei fari che, così come sulla vecchia R4, sarà un elemento fondamentale della caratterizzazione estetica della nuova che potrebbe essere definita una crossover. Un altro riferimento al passato sarà il tetto apribile che, in barba ai moderni tetti apribili o panoramici, sarà in tessuto e apribile facendolo scorrere all’indietro.

La nuova Renault 4 E-Tech Electric condividerà, con ogni probabilità, motori e batterie della R5 dunque 70 kW e 90 kW sulle ruote anteriori e un accumulatore da 40 kWh o 52 kWh per autonomie comprese tra 300 km e 400 km, circa. Sarà costruita nello stabilimento di Mauberge e ordinabile con l’R4 R Pass che costerà 150 euro e permetterà da oggi I ottobre di prenotare la vettura con 15 giorni di anticipo, averla consegnata prima e nel frattempo riceverne a casa una miniatura.

L’R4 R Pass sarà lanciato in 7 paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito) e permetterà di entrare in un club esclusivo, di partecipare ad eventi dedicati e di avere aggiornamenti continui attraverso anche l’app WT4, a cominciare da quelli che saranno diramati prima della presentazione ufficiale a Parigi. Per vedere la nuova Renault 4 su strada e dal vivo dovremo però aspettare il 2025.