Renault 5 E-Tech, arriva Five: la versione più accessibile. Motore da 70 kW, autonomia 310 km e listino da 24.900 euro

Con oltre 36mila unità vendute dal lancio in ottobre ad oggi, Renault 5 E-Tech Electric conferma un successo di pubblico che era già nell'aria al momento del suo debutto. Dal mese di aprile la vettura ha conquistato il primo posto dei veicoli elettrici più venduti a privati in Europa. In alcuni Paesi, come Francia, Regno Unito e Spagna, si posiziona addirittura come leader del mercato dei veicoli elettrici. Questo successo e popolarità sono destinati a crescere ulteriormente con l'apertura degli ordini della versione Five, la più accessibile di tutta la gamma, con un prezzo d'ingresso di 24.900 euro, un prezzo che riflette l'ambizione del ceo della marca, Luca de Meo, di riuscire ad offrire Renault 5 E-Tech Electric a meno di 25.000 euro, per contribuire attivamente alla democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Fedele allo spirito dell'iconica antenata degli anni Ottanta (Supercinq Five), Renault 5 E-Tech Electric Five ripropone i principali vantaggi di Renault 5 (design emozionale, cerchi da 18», piattaforma elettrica dedicata, retrotreno multilink, ecc.) in una versione più accessibile. È dotata di motore da 70 kW (95 cv) con una coppia di 215 Nm e di batteria Urban Range da 40 kWh.

Questa configurazione consente a Renault 5 E-Tech Electric Five di disporre di un'autonomia WLTP fino a 310chilometri, sufficiente per gli utilizzi urbani e periurbani dei suoi clienti. La ricarica viene effettuata con un caricabatteria a corrente alternata da 11 kW adatto alle stazioni private e pubbliche, che consente di ricaricare la batteria dal 15 all'80% in 2 ore e 37 minuti. Nella versione Five, Renault 5 E-Tech Electric si avvale di tutti i vantaggi della guida elettrica, tra cui la coppia disponibile che facilita i sorpassi e le accelerazioni. Passa infatti da 0 a 100 km/h in 12 secondi, per una velocità massima di 130 km/h. Grazie al retrotreno multilink e al centro di gravità ribassato, conserva tutta l'agilità ed il piacere di guida che caratterizzano la gamma Renault 5 E-Tech Electric. Il diametro di sterzata di soli 10,3 metri è apprezzato in ambiente urbano.

All'interno, ritroviamo il doppio display OpenR, composto da uno schermo da 7'' per il cruscotto ed un display multimediale da 10». Il sistema multimediale, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, si mantiene aggiornato da remoto. Gli equipaggiamenti comprendono, tra l'altro, due prese Usb-C all'anteriore, fari Full Led, climatizzazione manuale, freno di stazionamento elettrico e panchetta posteriore ripiegabile 60/40.