Renault 5 E-Tech: l'elettrica per tutti è già qui. Il remake di un'icona amplia platea dell'auto a batteria

La transizione verso una nuova alimentazione va incentivata, ci devono essere delle soluzioni nelle nuove auto elettriche che le rendono appetibili, gestibili, innovative, e perché no, anche convenienti. Tutte qualità appannaggio della nuova Renault 5 E-Tech electric che, non a caso, è nel novero delle sette finaliste del premio Car of the Year. Iniziamo parlando del prezzo, perché se è vero che la inconiq cinq da 150 CV con batteria da 52 kWh, al vertice della gamma, ha un costo in linea con i contenuti premium, di 34.900 euro, è altrettanto vero che la versione cinq, l'allestimento d'ingresso nel listino, atteso per l'inizio del 2025, consentirà alla R5 a batteria di avere un prezzo inferiore ai 25.000 euro, come è stato spiegato dai rappresentanti della Renault. Certo, la potenza si abbassa a 95 CV, che su un'elettrica comunque si esprimono in maniera più convincente, e la batteria sarà quella da 40 kWh, ma il costo sarà vicino a quello di una vettura full hybrid di segmento B, promozioni escluse.

Un dettaglio significativo, che rappresenta un passo importante della renaulution attraverso la quale la casa della losanga intende ridurre del 40% il costo di produzione delle auto elettriche entro il 2026. Un costo finale frutto della realizzazione di una piattaforma specifica per le elettriche, la Ampr small, che ha consentito agli ingegneri del design Renault, capitanati dall'estro di Gilles Vidal, di progettare un'auto dalle forme audaci, che non sarebbero state tali considerando l'inserimento di organi meccanici di un motore termico, ecco perché non è prevista, al momento, una versione ibrida. Con l'alimentazione a batteria la R5 di oggi è simile nell'aspetto a quella, iconica, nata nel 1972, ma è, nello stesso tempo, moderna e futuristica, con le sue grandi ruote da 18 pollici situate agli angoli estremi dell'auto ed il numero 5 sul cofano che indica il livello di carica. Il remake della R5 ha colpito nel segno, con tanti spunti che richiamano il modello originale, dal taglio dei fari, alla forma della plancia, passando per quella dei sedili anteriori, che richiamano quelli della mitica R5 Turbo.

Le dimensioni esterne, con una lunghezza inferiore ai 4 metri, sono più contenute di quelle di molte auto di segmento B, ma lo spazio interno è ampio, sia davanti che dietro, ed il bagagliaio, da 326 litri, è adeguato alla sua destinazione d'uso da vettura cittadina che non disdegna i viaggi extraurbani e persino in autostrada, grazie ad un'autonomia di 420 km. L'evoluzione sta nel poter contare, in Italia, in un prossimo futuro anche sulla presenza del caricatore bidirezionale, per cedere energia alla rete, grazie alla tecnologia vehicle to grid, o ad oggetti esterni all'auto mediante la tecnologia vehicle to load. Inoltre, accettando fino a 110 kW di potenza per la ricarica da colonnine a corrente continua, la R5 a batteria recupera dal 15 all'80% dell'energia in appena 15 minuti. Con la R5 E-Tech electric lo sforzo di Renault per superare lo scetticismo che ha accompagnato fino ad ora l'arrivo delle auto elettriche è palese, e si evince ancora di più sedendosi dietro il volante. In un ambiente modernamente vintage, con gli schermi da oltre 10 pollici per la strumentazione e da 10 pollici per il sistema d'infotainment, che offrono tutte le informazioni possibili durante il viaggio, sfruttando la precisione dei servizi Google, e con l'avatar Reno che offre suggerimenti per sfruttare al meglio la capacità della batteria ed aiuta scoprire tutti i segreti della vettura, la R5 elettrica ti mette a tuo agio, e poi, tra le curve mostra delle doti dinamiche sopra la media.

Merito delle sospensioni posteriori multilink, di un peso inferiore ai 1449 kg, di uno sterzo preciso e diretto, e di una stabilità rassicurante, oltre che di un pedale del freno modulabile che non fa avvertire al guidatore gli effetti della rigenerazione nei rallentamenti. Chiaramente, il consumo dell'energia dipende dallo stile di guida, e va dai 13 ai 18 kWh/100 km a seconda di come ci si approccia al percorso. Con 150 CV e la coppia istantanea, la risposta all'acceleratore è sempre immediata, ma l'erogazione avviene con una piacevole progressione, senza gli strappi che caratterizzavano le prime auto elettriche. Anche questo è segno dell'evoluzione, così come la presenza di un comparto ADAS all'altezza di quello delle sorelle maggiori Megane e Scenic a batteria e, con la geolocalizzazione della vettura, gli aiuti alla guida si adattano alle varie tipologie di percorso. Voluta fortemente da Luca de Meo, ceo di Renault, la R5 E-Tech electric è passata in poco tempo dallo stadio di prototipo a quello di auto pronta per il mercato, ed è già ordinabile, con prezzi che, attualmente, partono da 27.900 euro.