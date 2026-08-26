​Renault 5 E-Tech Electric, ora è più efficiente e funzionale. Incrementa l'autonomia e debutta la Five da 110 cv

In vista della presentazione al prossimo Salone di Parigi (12 - 18 ottobre) Renault ha annunciato un importante aggiornamento del suo modello di punta a batteria, la 5 E-Tech Electric. Le novità sono destinate ad enfatizzare ulteriormente efficienza e autonomia, e a renderla più funzionale. Grazie ad un motore analogo a quello della Twingo E-Tech debutta anche un aggiornamento da 110 Cv della versione entry level Five. In dettaglio le varianti con batteria 40 kWh (Urban Range) e 52 kWh (Comfort Range) beneficiano di miglioranti alla gestione elettrica e all'aerodinamica che incrementano rispettivamente l'autonomie Wltp a 315 e 430 km.

Le modifiche aerodinamiche introdotte nella Renault 5 E-Tech riguardano i flussi nella parte inferiore della carrozzeria e l'adozione di nuovi specchietti retrovisori esterni. Nella sezione elettrica è stata invece introdotta una ottimizzazione del sistema di gestione della batteria, intervento che si aggiunge a quello introdotto nella logica di funzionamento della vettura. Come in altri modelli Renault, 5 E-Tech elettrica ora include la modalità di guida Smart, che sostituisce la modalità MySense.

Questo sistema commuta automaticamente le diverse modalità (Eco, Comfort e Sport) a seconda dello stile di guida. In fase di sorpasso, ad esempio, i conducenti beneficiano immediatamente della risposta della modalità Sport, ma il sistema - non appena terminata la richiesta di spunto e si inizia a rallentare - passa alla modalità Eco per migliorare il risparmio di energia e quindi incrementare l'autonomia. La nuova gamma - i cui ordini sono già aperti in tutti i Paesi europei in cui Renault 5 E-Tech è disponibile - prevede la batteria Urban Range da 40 kWh, disponibile con le versioni Evolution e Techno e abbinata a un motore da 90 kW (120 Cv).

L'autonomia Wltp sale a 315 km, rispetto ai 312 precedenti. Mentre la batteria Comfort Range da 52 kWh è disponibile nelle versioni Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland-Garros ed è abbinata a un motore da 110 kW (150 Cv). L'incremento dell'autonomia Wltp è più significativo: si passa da 410 a 430 km. Debutta una nuova versione dell'allestimento base Five, dotata oltre al caricabatterie CA di un nuovo impianto CC da 80 kW, che consente di utilizzare le colonnine di ricarica rapida.

Questa versione utilizza un nuovo motore compatto e leggero da 80 kW (110 Cv) della stessa famiglia di quello presente nella Twingo E-Tech. E' alimentato da una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 36,5 kWh con tecnologia cell-to-pack, progettata per ottimizzare la densità energetica in relazione alle sue dimensioni e al suo peso. Il risultato è un'autonomia Wltp fino a 305 km, senza compromessi sulle prestazioni, dato che lo scatto da 0 a 50 km/h avviene in soli 3,5 secondi. A seconda della versione, la Renault 5 E-Tech elettrica sarà disponibile con nuove colorazioni tra cui il Rosso Fiamma e con un'inedita tonalità di oro per i cerchi. All'interno spiccano le diverse colorazioni per i rivestimenti, oltre ad aggiornamenti alla tecnologia di bordo.

Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Google, sarà disponibile tramite un aggiornamento opzionale over-the-air di Google Assistant. Renault sottolinea che Gemini va ben oltre alle capacità di un assistente vocale convenzionale. Funge da vero e proprio compagno virtuale che sfruttando l'IA permette di conversare in modo naturale invece di dover ricordare comandi specifici. E' possibile interrompere Gemini a metà frase o cambiare lingua senza interruzioni in qualsiasi momento dell'interazione.