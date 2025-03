Renault 5 Turbo 3E, l’icona degli anni ’80 ritorna in versione elettrica

FLINS SUR SEINE – La rinascita di un mito. Da tanti sognata ma da pochi guidata, la Renault 5 Turbo è stata una vera icona degli anni Ottanta. Il marchio della Losanga, a distanza di ben 45 anni, riannoda il filo con il passato reinterpretando in chiave moderna una delle vetture che ha fatto la storia della Casa francese. Tradizione, innovazione e performance si fondono nella Renault 5 Turbo 3E, una piccola supercar elettrica.

Già da un primo sguardo si intuisce il chiaro rimando alla Renault 5 Turbo del passato a partire dai fari squadrati, i passaruota allargati, le grandi prese d’aria e lo spoiler posteriore. Non solo design, ogni componente è stato studiato per assicurare la massima efficienza aerodinamica. Il risultato è una vettura affascinante da ammirare e, sicuramente, ancora più divertente da guidare.

Anche se il grado di parentela con la Renault 5 E-Tech è stretto, la 5 Turbo 3E conserva pochissimi elementi della vettura di serie. Oltre al parabrezza, che però sulla Turbo è stato leggermente arretrato e inclinato, sono state riutilizzate le maniglie delle portiere e i gruppi ottici posteriori, mentre il volante è stato preso in prestito dalla Alpine A290. Fatto eccezione di questi componenti, il resto è totalmente inedito.

L’abitacolo riflette lo spirito corsaiolo del modello. Sedili avvolgenti con cinture a sei punti, materiali pregiati, come l’Alcantara, e una strumentazione completamente digitale creano un ambiente che richiama al mondo delle competizioni. Non manca un freno a mano verticale, in stile rally, per permettere di divertirsi in pista. Al centro della plancia troviamo il display touch screen da 10,25” per il sistema di infotainment, basato su OpenR, che integra i servizi di Google e permette di pianificare viaggi ottimizzati per la gestione della ricarica.

Anche il telaio, in alluminio, è stato appositamente realizzato al fine di garantire leggerezza e rigidità all’intera vettura. Per la carrozzeria è stata utilizzata, invece, la fibra di carbonio consentendo di contenere il peso complessivo sotto i 1.450 kg. Lunga 4,08 metri, alta 1,38 metri e larga 2,03 metri, la Renault 5 Turbo 3E presenta dimensioni estremamente compatte, quasi da citycar. Questi dati, assieme al passo di 2,57 metri, rendono la vettura estremamente agile in curva.

Dimensioni da hothatch, ma prestazioni da vera supercar. Il vero punto di forza è la motorizzazione composta da due unità elettriche, ciascuna da 200 kW, posizionate all’interno delle ruote posteriori in grado di sprigionare complessivamente 540 Cv e una coppia mostruosa di 4.800 Nm. Grazie a questa configurazione, la 5 Turbo 3E scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 270 km/h in pista.

L'esperienza di guida è stata sviluppata con un'attenzione particolare alla sportività. La trazione posteriore, unita alla distribuzione dei pesi ottimizzata e alle sospensioni a doppio triangolo sovrapposto, permette di ottenere una dinamica eccezionale. Grazie alla gestione indipendente dei motori sulle ruote posteriori, l’auto può eseguire drifting tramite l’apposita funzione “drift assist” e al freno a mano verticale. Inoltre, per adattarsi a diverse condizioni di guida, sono disponibili quattro modalità selezionabili tramite il sistema MULTI-SENSE: Regular, Snow, Sport e Race.

Alloggiato sotto il pianale, per abbassare ulteriormente il baricentro, troviamo il pacco batterie da 70 kWh. Questo è in grado di assicurare un’autonomia superiore ai 400 km nel ciclo WLTP. Inoltre la piattaforma da 800 Volt consente anche una ricarica ultra-rapida, permettendo alla batteria di passare dal 15% all’80% di carica in appena 15 minuti.

Un altro aspetto che rende speciale la Renault 5 Turbo 3E è l'ampia possibilità di personalizzazione. I clienti potranno scegliere tra diverse livree, alcune ispirate ai colori storici della Turbo. Anche l'abitacolo sarà altamente configurabile, con combinazioni di colori e materiali studiati per rendere ogni esemplare unico. La produzione sarà limitata a soli 1.980 esemplari numerati, un omaggio all'anno di lancio della prima Renault 5 Turbo. Le prenotazioni si apriranno nelle prossime settimane, mentre le prime consegne sono previste per il primo semestre del 2027.