Renault al Festival of Speed di Goodwood, si esibisce la belva elettrica R5 Turbo 3E

Renault sarà presente al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, portando le nuove arrivate nella famiglia della Losanga, che proprio qui faranno il loro debutto nel Regno Unito: la nuovissima Renault 4 e un modello di design a grandezza naturale della prossima Renault 5 Turbo 3E. La pluripremiata Renault 5 E-Tech elettrica sarà al centro dell'attenzione, fresca del suo lancio nel Regno Unito all'inizio di quest'anno, sarà protagonista di numerose salite lungo il percorso di 1,16 miglia durante tutto il fine settimana. Presente, ma solo in esposizione, invece, Renault 4 E-Tech elettrica, vettura che riprende il senso pratico e avventuroso dell'originale Renault 4, con una maggiore altezza da terra e sospensioni ottimizzate per una guida più fluida e confortevole.

Il suo design include molti riferimenti al suo predecessore, come le luci posteriori a tre parti, la griglia anteriore monopezzo con cornice illuminata e uno spazio interno impressionante grazie al suo generoso passo. Infine, sarà presente un modello di design a grandezza naturale della Renault 5 Turbo 3E, un modello le cui consegne sono previste per il 2027. Questa mini supercar sarà alimentata da due motori elettrici integrati nelle ruote posteriori che, insieme, sviluppano 555 CV (400 kW) e una coppia di 4.800 Nm. È l'auto da strada più potente mai sviluppata dal gruppo Renault e, con un peso di circa 1.450 kg, può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 267 km/h.

La produzione sarà limitata a soli 1.980 esemplari numerati individualmente, un omaggio all'anno in cui fu lanciata l'originale Renault 5 Turbo. In omaggio al passato dell'auto, una Renault 5 Maxi Turbo degli anni '80 correrà anche sulla salita il giorno di apertura dell'evento. L'auto, resa famosa all'epoca dal suo pilota Jean Ragnotti, noto per le sue pirouette perfette e spinte rotanti mentre correva su pista da gara o su rally, sarà accompagnata da un trio di auto storiche di Formula Uno portate all'evento dal team Renault Classic. Queste includono la RS10 del 1978, originariamente guidata da Jean-Pierre Jabouille e quest'anno portata a Goodwood dal suo figlio Victor Jabouille; la RE40 originariamente guidata da Alain Prost e ora guidata da suo figlio Nicolas Prost e da Alain Serpaggi; e, infine, la B195 guidata da Michael Schumacher, che sarà solo esposta.