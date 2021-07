Renault, arriva la Mégane ibrida plug-in. La gamma E-Tech è sempre più ricca

MILANO - Renault svelerà il 6 settembre al Salone di Monaco, che riaprirà la stagione dei motorshow internazionali in Europa, l'attesa Mégane Electric. "Una vettura a zero emissioni – spiega il neo Dg di Renault Italia, Raffaele Fusilli - nata su una piattaforma specifica, una rivoluzione di tecnologia e stile che annuncia il nuovo corso della nostra mobilità ecologica".

Intanto la gamma E-Tech, che raggruppa tutti i modelli elettrificati del marchio francese, si arricchisce di una versione importante della berlina compatta: è la Mégane E-Tech plug-in Hybrid 160. Dotata di due motori elettrici (una batteria di trazione e una trasmissione smart) consente di ottimizzare le fonti di energia elettrica e termica per offrire 160 cavalli complessivi e un eccellente piacere di guida. L’avviamento avviene sempre in modalità elettrica. La motorizzazione ibrida ricaricabile alla spina consente (nel ciclo urbano Wltp) di risparmiare fino al 70% di benzina rispetto ai motori termici equivalenti. Nel misto si possono percorrere anche 100 km con 1,3 litri, emettendo appena 29 grammi/km di Co2.

Rispetto al sistema già offerto sulla Mégane Sporter (la variante wagon molto richiesta dalle flotte), l'ibrido della berlina è stato ottimizzato diventando più efficiente. La batteria, ad esempio, è stata potenziata a 10,4 kWh e l'abbinamento con il collaudato propulsore quattro cilindri 1.6 da 91 Cv consente di circolare in modalità esclusivamente elettrica fino a 50 km, addirittura 65 nei tragitti solo urbani, con una velocità massima di 135 km l'ora. Renault ha sviluppato la sua esclusiva tecnologia ibrida (figlia di 150 brevetti) con il contributo del team di F1. Di derivazione sportiva è anche la trasmissione automatica multi-mode con innesto a denti e priva di frizione, che regala un buon comfort anche nelle scalate rapide e buona reattività dinamica.

La velocità massima di ricarica della batteria raggiunge i 3,7 kW ed è possibile "fare il pieno" a una colonnina rapida in circa tre ore. Di serie viene fornito un cavo di ricarica per la presa domestica. Rispetto alle versioni termiche, la Mégane E-Tech plug-in ha in plancia il pulsante EV per selezionare la marcia a zero emissioni, oltre al sistema Multi-Sense e sul cruscotto il display digitale personalizzabile da 10,2‘’. Prezzi da 36.400 euro per la Business e da 39.150 per la RS Line con easy park assist. "Ci aspettiamo – prosegue Fusilli - grandi performance da questa versione plug-in che completa la gamma E-Tech, composta ormai da 11 veicoli, se comprendiamo Twizy e i commerciali".

In Europa le berline compatte definite hatchback (cioé a due volumi) sono ancora le più richieste dal mercato e sul podio italiano occupano il secondo posto con il 30% di quota. Anche questo spiega il successo della Mégane, venduta dal debutto nel 1995 in 7 milioni di unità e giunta alla quarta generazione. Per Renault è un modello chiave, con Clio e Captur. Il recente restyling l'ha resa più moderna e sportiva, il design è stato rivisitato anche negli interni più ergonomici e vivaci, offre inoltre avanzate tecnologie in termini di connettività, multimedialità e dispositivi di assistenza alla guida.