Clio bifuel rilancia la tradizionale efficienza di Renault esaltando la versatilità nell'uso quotidiano

La nuova Renault Clio rafforza la propria offerta di motorizzazioni puntando ancora una volta su soluzioni concrete, efficienti e accessibili. Al centro della strategia c'è il nuovo motore bifuel benzina-Gpl Eco-G, nella versione da 120 cavalli con cambio automatico EDC a doppia frizione. Un'opzione pensata per chi cerca un'alternativa ecologica ed economica al diesel, con costi di utilizzo particolarmente contenuti e un'autonomia complessiva che raggiunge i 1.450 chilometri. La Eco-G 120 EDC è basata su un nuovo tre cilindri turbo da 1,2 litri ed è abbinata alla trasmissione automatica a doppia frizione, una combinazione inedita per l'offerta Gpl di Clio.

Il sistema bifuel beneficia di un serbatoio Gpl dalla capacità aumentata, che passa da 32 a 50 litri, consentendo percorrenze più lunghe e una maggiore versatilità nell'uso quotidiano. Il risultato è un TCO (total cost of ownership) particolarmente competitivo, che conferma il Gpl come una delle soluzioni più efficaci per ridurre costi ed emissioni senza rinunciare al comfort di guida. Best seller Renault da cinque generazioni, con la prima Clio lanciata nel 1990, il modello ha costruito il proprio successo su una capacità unica di reinventarsi restando fedele alla propria identità. Clio I fu la prima city car a offrire contenuti da segmento superiore, incarnando il celebre claim «tutto di una grande».

Clio II sviluppò il concetto di auto «cocoon», puntando su design e comfort, mentre Clio III alzò ulteriormente l'asticella della qualità percepita e degli equipaggiamenti tecnologici. Con Clio IV arrivò la svolta stilistica, portata a maturità con Clio V, che rivoluzionò l'abitacolo attorno al grande display centrale e a un ecosistema multimediale evoluto. Oggi Clio VI segna un nuovo cambio di passo, con un design rinnovato sia all'interno sia all'esterno. In questi 35 anni di carriera, una parte decisiva del successo di Clio è sempre passata dalle motorizzazioni. Dal 1.5 dCi, diventato un riferimento tra i diesel a partire da Clio II, fino all'E-Tech Full Hybrid, che con la quinta generazione ha rappresentato circa il 30% delle vendite europee, Renault ha costantemente anticipato le esigenze del mercato.

L'arrivo del propulsore Eco-G 120 EDC si inserisce in questa tradizione, offrendo una risposta concreta alle richieste di mobilità sostenibile e accessibile. Con circa 17 milioni di unità vendute in 120 Paesi, Clio è oggi l'auto francese più venduta di tutti i tempi. Un risultato costruito generazione dopo generazione, che la nuova Clio VI intende consolidare anche grazie al ritorno in primo piano del bifuel, reinterpretato in chiave moderna per affrontare le sfide della mobilità contemporanea.