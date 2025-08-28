​​Renault Clio, ecco la faccia della sesta generazione che vedremo al prossimo Salone di Monaco

La Renault Clio sarà la vedette del costruttore francese al Salone di Monaco. Non era un segreto, ma ora è ufficiale: quello che è ancora il modello più venduto in Europa nei primi 6 mesi dell’anno in corso si rinnoverà completamente continuando una stirpe che affonda le proprie radici al 1990. Le sue fattezze non sono ancora note, ma la parte frontale può essere vista per un attimo (vedi foto) in un video da 15 secondi nel corso del quale la casa francese presenta la propria partecipazione alla manifestazione tedesca. L’impressione è che si sia scelta, ancora una volta, la strada della continuità con una calandra più a freccia, fari più avvolgenti e un cofano motore più scolpito.

Aspettando di vedere il resto, la Clio di sesta generazione dovrebbe mantenere le caratteristiche di base dell’attuale, con una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, un interfaccia uomo-macchina digitale basato in tutto e pe tutto su Android e una gamma di propulsioni che faranno perno su soluzioni elettrificate, già presenti, ed ulteriormente evolute per avere prestazioni migliori e consumi ed emissioni inferiori. Ci saranno dunque unità mild-hybrid e, soprattutto, il full-hybrid che ha ridato nuova linfa commerciale alla Clio e che rappresenta in modo crescente la scelta preferita per i clienti di questo segmento. Probabile che, al posto del 4 cilindri aspirato 1.6 di origine Nissan, ci sia invece il ben più moderno 3 cilindri 1.2 turbo ad iniezione diretta adottato in molteplici applicazioni, persino in sistemi ibridi plug-in da 300 cv, come nel caso della Rafale.

La Clio punta dunque ad essere, ancora una volta, la proposta mainstream della gamma Renault lavorando insieme alla R5 e alla R4 per offrire al cliente del segmento B una gamma completa di vetture per tipologia, destinazione d’uso e tipologia di alimentazione. L’arrivo nei concessionari è previsto, verosimilmente, all’inizio del 2026.