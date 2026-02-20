Renault Clio, già 7mila ordini per l’Italia e il 75% sono full-hybrid. E tra 6 mesi arriva la bifuel GPL…

La nuova Renault Clio è già un successo tanto che in Italia il portafoglio ordini ha già superato le 7mila unità e ben il 75% sono equipaggiate della nuova propulsione full-hybrid 1.8 da 160 cv. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Renault Italia, Sébastien Guigues, in occasione di un incontro al quale ha partecipato anche Arnaud Belloni, direttore marketing Global Renault Group.

Numeri decisamente interessanti sia per quantità sia per qualità visto che la vettura è stata mostrata per la prima volta a settembre, gli ordini sono stati aperti il meso successivo e le consegne sono invece iniziate all’inizio di gennaio, dunque c’è da attendersi un ulteriore traino legato alla visibilità degli esemplari su strada. Oltre all’apprezzamento per lo stile, al valore del nome presso la clientela, ci sono almeno altri tre elementi che stanno spingendo la nuova Clio.

Il primo è il momento di debolezza da parte della concorrenza. «Al momento gli altri costruttori o non hanno più modelli in questo segmento o hanno già qualche anno sulle spalle» ha affermato Guigues. Il secondo è il colore rosso di lancio sul quale ha invece speso qualche parola Belloni. «Quando l’ho vista per la prima volta all’interno del nostro centro stile ho detto Wow! Ed era rossa proprio come questa. In quel momento abbiamo deciso: la lanceremo con questo colore!»

Il terzo è l’orientamento del mercato verso la propulsione full-hybrid. «Abbiamo fatto questa scelta anni fa insieme a quella dell’elettrico per tutta la nostra gamma e per noi è stata estremamente premiante» ha confermato il direttore marketing globale di Renault Group. Il dato del 75% sul totale degli ordini lo conferma ed è un’ottima indicazione di valore visto che con questo tipo di propulsione il listino parte da 24.900 euro rispetto ai 18.900 della base con motore 1.2 da 115 cv.

L’altro vantaggio per Renault sta nel mettere su strada vetture con emissioni medie di 89-93 g/km di CO2, a beneficio di quelle dell’intera flotta che valgono per il calcolo delle famigerate multe della Commissione Europea. Ulteriore spinta commerciale dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno con l’introduzione della versione bifuel GPL con motore 3 cilindri 1.2 da 120 cv che, grazie al serbatoio per il gas da 50 litri insieme a quello della benzina, promette un’autonomia totale di 1.450 km.