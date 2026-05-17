Renault Espace 2026: il Suv full hybird da 200 cv si rinnova tra spazio, tecnologia e comfort

MILANO - La Renault Espace continua a rappresentare uno dei nomi più iconici della storia del marchio francese. Com’è giusto che sia la vettura della Losanga ha seguito una costante evoluzione passando dalla monovolume, che nel 1984 rivoluzionò il mercato europeo, alle attuali forme da Suv. Punto di contatto lo spazio e la versatilità che da sempre hanno accompagnato la Espace e che continuano ad essere un caposaldo anche nel suo ultimo restyling.

L’aggiornamento estetico interessa soprattutto il frontale. L’anteriore si ispira chiaramente alla Rafale e adotta il nuovo linguaggio stilistico con gruppi ottici più sottili, una firma luminosa verticale che richiama la forma della losanga Renault e una calandra completamente ridisegnata, caratterizzata da numerosi inserti geometrici che donano maggiore personalità. Le superfici sono più tese, i tagli più marcati e il risultato finale restituisce un’immagine più dinamica e sportiva pur senza rinunciare all’impostazione familiare.

Anche il posteriore del Suv Renault è stato rivisto, introducendo nuovi gruppi ottici ispirati al tangram. Da spenti mostrano una particolare tonalità che ricorda il ghiaccio, mentre accesi assumono una colorazione rosso intenso. Le fiancate restano invece fedeli al modello precedente, con una linea di cintura alta e cerchi che arrivano fino a 20”.

Lo spazio resta il punto di forza della Espace. L’abitacolo può ospitare fino a sette persone grazie alla terza fila opzionale, mentre la seconda fila mantiene il pratico sistema scorrevole su 22 centimetri che permette di modulare abitabilità e capacità di carico. Anche senza utilizzare i due posti supplementari, la configurazione offre un notevole spazio per le gambe, con 321 millimetri disponibili per chi siede dietro. Il bagagliaio varia sensibilmente in base alla configurazione scelta: la versione a cinque posti passa da 580 fino a 770 litri sfruttando la posizione del divano posteriore, mentre abbattendo le sedute si superano i 1.800 litri.

I sedili sono particolarmente morbidi e accoglienti, privilegiando la comodità rispetto a un’impostazione sportiva. Renault ha lavorato molto anche sulla qualità percepita: materiali morbidi al tatto, inserti effetto legno nelle versioni più ricche e assemblaggi curati contribuiscono a dare una sensazione premium, soprattutto nell’allestimento Iconic. Tra le novità più interessanti figura il tetto panoramico SolarBay.

La componente tecnologica rimane affidata all’ecosistema OpenR Link. Davanti al guidatore trovano posto due schermi da 12” ciascuno che uniscono strumentazione digitale e di infotainment, quest’ultima disposta in verticale. Il sistema si basa su Android Automotive e continua a distinguersi per fluidità, semplicità e integrazione con l’ecosistema Google. Non manca il sistema di riconoscimento facciale che, previa registrazione del conducente, richiama automaticamente impostazioni personalizzate come posizione dei sedili, preferenze multimediali e configurazioni di guida.

La Renault Espace presenta una sola motorizzazione. Sotto il cofano trova posto il sistema E-Tech Full Hybrid da 200 cv che abbina il tre cilindri turbo 1.2 benzina da 130 cv a due motori elettrici e una batteria da 2 kWh. Uno dei motori elettrici si occupa direttamente della trazione, mentre il secondo agisce come starter e supporto al sistema. La vettura parte sempre in modalità elettrica e nelle percorrenze urbane riesce a muoversi fino all’80% con il solo ausilio dei motori elettrici, anche grazie a una gestione molto efficace della rigenerazione.

Alla guida emerge chiaramente la vocazione da grande viaggiatrice. L’Espace privilegia comfort e fluidità, ma sorprende per agilità grazie al sistema 4Control Advanced, disponibile sugli allestimenti superiori. Le ruote posteriori sterzanti girano in controfase alle basse velocità migliorando notevolmente manovrabilità e diametro di sterzata, mentre alle andature più elevate lavorano nella stessa direzione delle anteriori aumentando stabilità e precisione. Anche la trasmissione MultiMode, priva di frizione e con quattro rapporti per il motore termico e due per la componente elettrica, si mostra fluida ed estremamente rapida.

Nonostante i suoi 4,75 metri, il Suv francese in città appare molto più compatto, mentre tra le curve riesce a mascherare bene massa e ingombri. Sul fronte dei consumi il sistema E-Tech continua a convincere. Il dato dichiarato di 4,8 l/100 km non appare così distante nella nostra prova. Al termine del percorso abbiamo infatti registrato valori prossimi ai 20 km/l. La gamma della Renault Espace 2026 parte da 42.400 euro per la Techno, sale a 45.400 euro per la Esprit Alpine fino a raggiunge i 47.400 euro per la top di gamma Iconic. La terza fila di sedili richiede un sovrapprezzo di circa 1.000 euro.