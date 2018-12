Renault Kadjar si rifà il trucco: look accattivante, maggiore comfort e nuove unità benzina e diesel

CAGLIARI - Dopo 450.000 esemplari venduti in tutto il mondo, è tempo di aggiornare contenuti e contenitore per Renault Kadjar. Il C Suv della Casa francese rielabora il look quel tanto che basta per confermarsi tra le prime della classe alla voce mercato. Un'atto dovuto dopo tre anni dal debutto del 2015. Un cambiamento che parte come di consueto dai gruppi ottici, fedeli alla tecnologia a Led, firmando il frontale secondo gli standard del più recente family feeling della Losanga.

Una tecnica di cui sono dotati anche gli indicatori. Discorso analogo per i fendinebbia, ma solo se si tratta dell'allestimento Sport Edition2. Ossia la variante più ricca della gamma Kadjar, che apre i battenti dalla versione Life, per passare poi a Sport Edition, per chiudere appunto con Sport Edition2.

I Led sono comunque una costante, essendo presenti pure nella sezione posteriore dell'auto. Infatti, “adepti” di tale tecnologia, sono pure gli indicatori di direzione posteriori, proprio come le luci di retromarcia e i retronebbia, ora integrati nel paraurti. Le dinamiche relativamente allo stile degli esterni, si chiudono alla voce calandra: si è fatta più grande, ma soprattutto cromata.

Rinnovata la gamma motori, ancora più efficiente che in passato, con nuove unità benzina e diesel. Disponibile anche la trazione integrale, così come l'Extended Grip per le versioni a due ruote motrici. In arrivo a metà gennaio, il ventaglio di prezzi Renault Kadjar è compreso tra tra i 21.350 euro della TCe da 140 cavalli in allestimento Life e i 30.550 della TCe da 160 cavalli con cambio EDC in versione Sport Edition2.