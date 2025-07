Renault, l’ibrido guida: new Symbioz e Espace. Aggiornati i due modelli che offrono la motorizzazione più efficiente

PARIGI Renault rafforza la propria offensiva sul fronte dell’ibrido con due novità mirate a soddisfare le attuali esigenze del mercato: la nuova Symbioz adotta il sistema Full Hybrid E-Tech 1.8 da 160 cv, mentre la Espace introduce una versione evoluta dell’unità da 200 cv. Due interpretazioni dello stesso concetto tecnologico, capaci di coniugare performance e contenimento delle emissioni in modo efficace e accessibile. La compatta Symbioz, modello a vocazione familiare nel cuore del segmento C, propone una soluzione full hybrid di nuova generazione. Al centro dell’architettura figura un motore quattro cilindri 1.8 da 109 cv, affiancato da due unità elettriche alimentate da una batteria da 1,4 kWh. L’intero sistema lavora in sinergia con una trasmissione automatica multimodale priva di frizione e sincronizzatori.



I risultati sono interessanti: la Casa dichiara per la Symbioz un consumo di 4,3 l/100 km e 98 g/km di CO2 (ciclo WLTP), con un’autonomia che può raggiungere i 1.000 km. Migliorano accelerazione e reattività: lo 0-100 km/h è coperto in 9,1 secondi. La nuova motorizzazione offre anche vantaggi pratici, come la capacità di traino aumentata fino a 1.000 kg. Il tutto in un’auto lunga appena 4,41 metri, ma capace di offrire 624 litri di capacità di carico e dotazioni da segmento superiore, come il tetto opacizzante Solarbay e il sistema OpenR link con Google integrato. Anche per la Espace arrivano novità: il Suv di Renault viene proposto con una versione aggiornata del Full Hybrid E-Tech da 200 cv. La struttura tecnica resta invariata, con il motore 1.2 turbo tre cilindri da 130 cv abbinato a due propulsori elettrici e una batteria da 2 kWh. La trasmissione smart multimode di ultima generazione introduce un sistema a innesto a denti completamente rivisto, sviluppato per garantire passaggi di marcia rapidi, diretti e con un'efficienza superiore. Il meccanismo sostituisce componenti tradizionali come pignoni e sincronizzatori con un'interfaccia a denti che opera in assenza di frizione, riducendo sensibilmente l’attrito interno e ottimizzando la resa meccanica complessiva.



Questa architettura semplificata ha consentito un incremento dell'affidabilità e una drastica riduzione delle dispersioni energetiche. L’unità è stata affinata per offrire una risposta più rapida e morbida nei cambi di rapporto, migliorando la silenziosità e attenuando le vibrazioni durante la marcia. Oltre agli aggiornamenti interni, è stato introdotto un nuovo rapporto pensato per ottimizzare la guida in autostrada, garantendo maggiore fluidità a velocità costante. Completa l’evoluzione il comando elettronico e-shifter, una leva compatta e intuitiva che migliora l’ergonomia e permette di passare facilmente dalla modalità D alla modalità B, offrendo all’utente un controllo diretto sull’intensità della frenata rigenerativa. La nuova Renault Espace resta un riferimento in termini di efficienza: 4,8 l/100 km e 108 g/km di CO2, con un’autonomia fino a 1.100 km. Sul piano tecnico, spiccano il retrotreno multilink e le quattro ruote sterzanti 4Control Advanced. Nell’abitacolo, sedili più avvolgenti, materiali di qualità superiore e un attento lavoro su insonorizzazione e comfort acustico confermano l’anima premium del modello.



Su strada, la Renault Symbioz rivela grande agilità: il sistema Full Hybrid E-Tech 1.8 da 160 cv garantisce prestazioni brillanti. I consumi si mantengono in linea con quanto dichiarato dalla Casa, ottima la risposta delle sospensioni e il comfort di marcia. La Espace, disponibile anche in configurazione 5 posti, si conferma una compagna di viaggio ideale con l’unità da 200 cv. Silenziosa, curata nei dettagli, beneficia delle quattro ruote sterzanti, con quelle posteriori capaci di sterzare, fino a 5 gradi, anche in controfase: un vantaggio che le consente di offrire elevata tenuta di strada e notevole stabilità, soprattutto nei cambi di direzione.