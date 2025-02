Renault, il marchio francese rivoluziona il mondo dei veicoli commerciali presentando tre furgoni elettrici

SAINT-PRIEST – Renault ha svelato il futuro della sua gamma di veicoli commerciali. La Casa francese, come ampiamente anticipato, punta con decisione sull’elettrico grazie a una nuova piattaforma innovativa frutto di una collaborazione strategica con Volvo Group. Tre i modelli presentati, tutti con nomi che evocano la storia e la tradizione del marchio della Losanga, ma che guardano con determinazione al domani: Trafic E-Tech Electric, Estafette E-Tech Electric e Goelette E-Tech Electric.

L’annuncio segna un momento cruciale per la Casa francese, che ha deciso di rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali con una piattaforma inedita, sviluppata appositamente per la mobilità elettrica e basata sull’architettura SDV (Software Defined Vehicle). L’obiettivo di Renault è ambizioso: offrire veicoli più efficienti, sicuri e personalizzabili, in grado di accompagnare aziende e professionisti nella transizione verso una mobilità sostenibile.

Flexis, la joint venture tra il Gruppo Renault, il Gruppo Volvo e CMA CGM, ha annunciato lo sviluppo di una gamma di veicoli commerciali urbani 100% elettrici, basati su una piattaforma EV-native e dotati di un’architettura specifica. La nuova famiglia di veicoli sarà altamente connessa e personalizzabile offrendo soluzioni su misura per gli operatori logistici. Inoltre, grazie alla possibilità di aggiornamenti over-the-air e alla gestione intelligente dei dati in tempo reale, i veicoli garantiranno massima efficienza operativa.

Il Trafic E-Tech Electric rappresenta la quarta generazione di un modello storico, basti pensare che è in produzione dal 1980 con oltre 2,5 milioni di unità vendute. Questa nuova versione mantiene la versatilità e la praticità che lo hanno reso celebre, ma introduce un design più moderno e funzionale. Con un’altezza inferiore ai 1,90 metri, è adatto anche ai parcheggi sotterranei, mentre il passo allungato e il raggio di sterzata paragonabile a quello di una Renault Clio lo rendono agile e maneggevole anche in città. Il frontale, caratterizzato dal logo illuminato e da una firma luminosa distintiva, esprime l’identità contemporanea del veicolo che combina estetica e tecnologia avanzata.

Renault ha deciso di far rivivere altri due nomi iconici della sua storia: Goelette ed Estafette. Il Goelette E-Tech Electric si ispira a un modello degli anni ’50 che ha segnato un’epoca per la mobilità commerciale. Pensato per una vasta gamma di impieghi, è disponibile in più configurazioni tra cui con telaio cabinato, con cassone e ribaltabile. Realizzato in un unico blocco fino al montante B, il posteriore del Goelette può essere rivestito e personalizzato in molteplici modi. La sua progettazione modulare permette di adattarlo alle più disparate esigenze rendendolo uno strumento flessibile e indispensabile per aziende e artigiani.

L’Estafette E-Tech Electric, invece, rappresenta un omaggio al celebre furgone degli anni ’60, reinterpretato in chiave moderna. Con una lunghezza di 5,27 metri, una larghezza di 1,92 e un’altezza di 2,60 metri, è perfetto per la logistica urbana. Inoltre si distingue per la compattezza e la facilità di manovra. Con un ampio parabrezza panoramico e un design innovativo, garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole. Le sue caratteristiche includono una porta laterale scorrevole con binario invisibile e una porta posteriore avvolgibile, soluzioni che ottimizzano lo spazio di carico e migliorano la praticità d’uso.

Questa nuova gamma rappresenta un passo importante per Renault, che conferma il suo impegno verso una mobilità più sostenibile senza rinunciare a innovazione e praticità. La produzione avverrà in Francia, nello stabilimento di Sandouville, con le prime consegne previste per il 2026. Basti pensare che Flexis ha già ricevuto una domanda di circa 15.000 veicoli da realizzare nei prossimi tre anni. Un progetto ambizioso che segna l’inizio di una nuova era per i veicoli commerciali elettrici della Casa Francese, con l’obiettivo di combinare efficienza, tecnologia e un’eredità storica che continua a evolversi nel futuro.