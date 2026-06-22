Renault Megane E-Tech Electric, la seconda generazione diventa crossover guardando al futuro

Renault, che è stata tra le prime a imboccare la strada del tutto elettrico (e che quindi vanta una grande esperienza soprattutto a livello tecnologico) annuncia l'arrivo della seconda generazione di Megane E-Tech Electric, un modello che è stato ed è centrale nella sua strategia. Dalla prima generazione introdotta nel 2022, questo modello si segmento C 100% a batteria ha infatti rappresntato lo spartiacque della strategia Renaulution voluta dall'allora ceo Luca de Meo. Megane E-Tech Electric ha soprattutto segnato il passaggio dalle auto elettriche pionieristiche ma di nicchia della Losanga (come la Zoe) a una produzione di massa nel segmento C.

E lo ha fatto, tra l'altro, con un posizionamento premium che è conseguenza dal fatto che i clienti hanno prevalentemente scelto Megane E-Tech Electric negli allestimenti top di gamma e con i motori più potenti. Nel nostro mercato, in particolare, oltre l'80% degli acquirenti ha scelto per la serie precedende la motorizzazione da 220 Cv con batteria da 60 kWh e ricarica AC da 22 kW, quest'ultima molto apprezzata per sfruttare la rapidità della ricarica pubblica veloce delle città italiane.

La nuova Renault Megane E-Tech Electric - che è stata svelata staticamente durante un evento a Sitges (Barcellona) - non rappresenta dunque un semplice aggiornamento della storica elettrica francese, bensì di una vera e propria reinvenzione, spostando l'architettura del corpo vettura verso il mondo dei crossover e i contenuti tecnologici verso il futuro. Il risultato è un'auto perfettamente al centro del segmento C. Ancora più dinamica e personale, in cui i valori degli ultimi trend stilistici della Casa della Losanga si fondono perfettamente con le caratteristiche delle tecnologie più avanzate, come l'inedita batterie cell-to-pack con 232 elementi singoli al litio-ferro-fosfato da 67 kWh, che offre un'autonomia Wltp fino a 500 km.

Questo layout - spiega Renault - consente di ottenere un'efficienza energetica pari al 53%, ottimizzando al massimo lo spazio utile a bordo e la densità di energia. L'evoluzione porta benefici netti anche nei tempi di ricarica: la potenza di in corrente continua (DC) sale a 165 kW (+35 rispetto a prima), consentendo di passare dal 15 all'80% di in appena 24 minuti cioè il 25% di tempo in meno. Megane E-Tech Electric è equipaggiata con un motore sincrono a rotore avvolto senza terre rare (prodotto a Cléon, in Francia) da 220 Cv e 300 Nm di coppia. Ciò assicura uno scatto 0-100 in 7,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h.

Altra novità è il caricabatterie di bordo in corrente alternata (AC) da 11 kW o 22 kW (in opzione) con tecnologie bidirezionali V2L (vehicle-to-load) che tramite un adattatore permette di collegare alla batteria dell'auto apparecchi esterni da 220 Volt fino a 3.700 W, e V2G (vehicle-to-grid) disponibile a seconda dei Paesi per reimmettere l'energia nella rete e tagliare i costi della ricarica domestica. Il design esterno è stato completamente rivisitato e, ad eccezione dei gruppi ottici, tutti i componenti sono totalmente nuovi. Nel frontale spicca il paraurti anteriore più sporgente che accentua la percezione di sportività. Le vecchie prese d'aria laterali lasciano il posto a una firma luminosa inedita con luci diurne a scacchi composte da otto losanghe.

A completare il nuovo volto di Megane E-Tech Electric c'è la calandra chiusa in color nero lucido e caratterizzata da motivi a losanga in linea con la nuova identità visiva del marchio. Inoltre l'emblema Renault è posizionato direttamente sotto il cofano, accentuando l'effetto spiovente del frontale. La presenza su strada è rafforzata anche dalle nuove proporzioni visto che l'integrazione di batterie di maggiore capacità ha comportato un leggero aumento dell'altezza complessiva del veicolo (+20 mm). Al posteriore, la minigonna del paraurti è stata ridisegnata in chiave sportiva, mentre gli elementi decorativi laterali strutturano l'area e ne rafforzano l'assetto.

La struttura della gamma evolve attraverso due allestimenti complementari e ben definiti, Techno e Esprit Alpine. Il primo propone nuovi cerchi da 19 pollici e finiture specifiche. Il secondo è caratterizzato da un look ancora più esclusivo con cerchi specifici da 20 e una palette colori che prevede l'inedito Blu Ardesia satinato. Renault comunicherà a breve prezzi e apertura degli ordini, e l'arrivo di Megane E-Tech Electric in Italia è previsto entro la fine dell'anno.