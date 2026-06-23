Renault Mégane, faccia nuova, più tecnologia e più autonomia per la 5 porte elettrica francese

Una faccia diversa, più autonomia e una dose di Intelligenza Artificiale in più per la Renault Mégane elettrica che si rinnova aggiornando la veste e il pacchetto tecnico che ha debuttato nel 2022 e che ha rappresentato per il costruttore francese un nuovo inizio.

La Mégane elettrica è infatti il primo modello del nuovo corso che ha dato il via alla odierna generazione di veicoli ad emissioni zero della Losanga composta di cinque opzioni, tutte in continuità ideale con il passato come la Scénic, la R5, la R4 e, ultima in ordine di tempo, la Twingo. La nuova Mégane si riconosce all’esterno soprattutto dal nuovo frontale e dalle luci.

Davanti troviamo infatti un nuovo paraurti, più pulito e lineare nel disegno, segnato ai lati da due bande verticali composte da 8 Led, e da una griglia sulla calandra che sostituisce la piastra in nero lucido e dove i fari non sono più uniti dalla modanatura in metallo al logo centrale. Quest’ultimo è infine più piccolo così che il cofano può avere il bordo inferiore perfettamente rettilineo.

Nuova firma luminosa anche in coda con luci a LED ad effetto 3D che ricordano nella grafica il motivo già visto sulla nuova Clio. La lunghezza rimane identica (4,2 metri) e anche la larghezza di 1,78 metri così come il passo di 2,68, ma l’altezza sale a 1,52 (+2 cm) per la presenza di una diversa batteria. Identiche anche le capacità del bagagliaio (440-1.332 litri) e le quote dell’abitacolo.

Quest’ultimo mantiene l’impostazione preesistente con la plancia digitale ad L rovesciata formata da due display: uno da 12,3” per la strumentazione e l’altro centrale verticale per il sistema infotelematico basato su Google built-in, dunque identico per grafica e funzioni a quello degli smartphone. Nuova anche l’app "my rnlt" per interagire a distanza con l’autovettura, anche prima della consegna.

Il sistema ha uno store con oltre 100 applicazioni e di serie un pacchetto dati per 3 anni che comprende fino a 3 ore di video o 40 ore di audio streaming. La grande novità è che arriva Gemini, un vero e proprio agente conversazionale ad Intelligenza Artificiale, una prima per un’auto di questo segmento che segna un passo avanti nell’interazione con la vettura e nell’esperienza a bordo.

La Mégane ha ora un solo motore e una sola batteria. Sotto il cofano troviamo il noto motore EESM (sincrono senza magneti e senza terre rare) da 160 kW e 300 Nm mentre è nuova la batteria che ora è del tipo cell-to-pack ed è formata da 232 celle LFP della CATL alloggiate sotto la vettura e in altro contenitore sotto i sedili posteriori, al posto delle precedenti NMC della LG Chem suddivise in moduli.

Tale soluzione riduce i costi e aumenta sicurezza, sostenibilità e durata a prezzo però di uno spessore di 2 cm in più che, come detto, impatta sull’altezza complessiva del veicolo, e di una densità di energia inferiore che comporta un aumento di massa di circa 70 kg. Nuovi sono il sistema di gestione termica e il caricatore a corrente continua da 165 kW (+35 kW) mentre in alternata è da 11 o 22 kW.

La capacità della batteria cresce da 60 kWh a 67 kWh così come la velocità di ricarica (dal 15% all’80% in 24 minuti) e l’autonomia che ora sale a 500 km (+30 km). Il caricatore a corrente alternata è da 11 kW e da 22 kW a richiesta mentre le levette dietro al volante permettono di selezionare tra 5 livelli di recupero di energia al quale ora si aggiunge anche la funzione “one pedal”.

La Renault Mégane mantiene inalterato il livello di dotazione di sicurezza che era già ottimo al momento del lancio inoltre nel listino ci sarà, oltre all’allestimento Techno, anche lo sportivo Esprit Alpine in grado di esaltare un assetto provvisto di sospensioni posteriori multi-link e uno sterzo molto diretto (2 giri volante). In attesa del listino, l’arrivo è previsto per l’autunno.