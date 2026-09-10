Renault Niagara, il pick-up frutto della strategia futuREady. Prodotto in Argentina, sarà venduto solo in America Latina

Renault prosegue con il piano strategico futuREady, che prevede il lancio di 14 nuovi veicoli al di fuori dell'Europa entro il 2030, presentando in Argentina il nuovo pick-up Niagara, che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima a Parigi alla presenza di Fabrice Cambolive, Ceo Renault. Prodotto a Córdoba, in Argentina, e destinato esclusivamente al mercato dell'America Latina, il nuovo Renault Niagara è un pick-up in grado di combinare il comfort e la tecnologia tipici di un suv con la robustezza e la praticità proprie di un veicolo da lavoro. Basato sulla Renault Group Modular Platform dedicata ai pick-up, Niagara è stato progettato appositamente per rispondere alle esigenze dei clienti latinoamericani e presenta dimensioni compatte: è lungo 4,94 metri, che diventano 4,91 metri nella versione 4x2, e ha un'altezza di 1,72 metri. La vista laterale mette in evidenza i passaruota pronunciati e la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 17 o 18 pollici, a seconda dell'allestimento.

La capacità di carico è distribuita su più fronti: dietro ai sedili posteriori è presente uno spazio che consente di riporre oggetti fino a 36 litri, mentre il cassone ha una portata di 654 kg e il veicolo consente di trainare fino a 710 kg. Il cassone è lungo 1,19 metri, raggiunge 1,9 metri con la sponda aperta, e può essere coperto grazie ad una pratica tendina manuale. La sponda è elettrica ed è larga 1.030 mm e alta 615 mm. L'abitacolo è stato progettato con un'impostazione più vicina a quella di un suv, grazie a una plancia digitale e al sistema multimediale OpenR Link con display da 10,1 pollici, Google integrato, Apple CarPlay e Android Auto. Si notano inoltre rifiniture da passanger car, come il profilo cromato per la regolazione del sedile di guida. La gamma motori comprende un 1.3 litri turbo in grado di sviluppare 156 CV sulla versione 4x2 e 160 CV sulla 4x4, con 270 Nm di coppia, ed è abbinabile a un cambio manuale o automatico a sei rapporti.

La trazione integrale offre diverse modalità di guida per affrontare anche i terreni più impegnativi. Completano la dotazione i principali sistemi di assistenza alla guida e una telecamera panoramica a 360 gradi. Il progetto prevede inoltre l'arrivo di una variante ibrida nel 2028, che contribuirà al processo di elettrificazione della gamma internazionale Renault. Il Niagara sarà commercializzato inizialmente in Argentina a partire da novembre, per poi arrivare successivamente anche in Brasile, due mercati strategici per la crescita del marchio nella regione.