Renault, nuova 4 E-Tech Electric pronta al debutto in Italia. Con la batteria da 52 kWh l'autonomia arriva fino a 408 km

Anteprima italiana in perfetto stile 'R4' per l'ultima arrivata tra le Renault elettriche, erede dell'iconico modello degli Anni '60. La nuova 4 E-Tech Electric - in vista del debutto nelle concessionarie in maggio - ha fatto bella mostra di sé nello spazio della Casa della Losanga inaugurato con il partner Record nello scorso settembre in Corso Garibaldi a Milano, nel vivace quartiere di Brera. Come ha precisato nel corso dell'evento Raffaele Fusilli, presidente e ceo di Renault Italia, Renault 4 E-Tech Electric potrà essere ordinata dal 12 marzo, con uno slot riservato (si è aperto il 4 marzo) per i clienti che hanno acquistato l'R4 R Pass e che quindi saranno i primi a riceverla. Tre le versioni previste - Confort, Urban e più tardi nel corso dell'anno Plein Sud con tetto elettrico apribile in tela - e due le motorizzazioni, per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo dei clienti. E tutte guidate dal tema stilistico del retro-futurismo. La 4 E-Tech Electric Comfort Range è in listino a partire da 32.900 ed ha un motore da 110 kW (pari a 150 Cv) che eroga una coppia di 245 Nm.

La batteria da 52 kWh consente un'autonomia Wltp fino a 408 km. Parte invece da 29.900 euro il listino della Renault 4 E-Tech Electric Urban Range. Il motore eroga 90 kW (120 Cv) con 225 Nm di coppia massima. In questo caso la batteria è da 40 kWh ed offre - secondo le norme di omologazione Wltp - un'autonomia elettrica fino a 308 km. Con entrambe le motorizzazioni Renault 4 E-Tech Electric è dotata di caricabatterie bidirezionale AC 11 kW, che le permette di beneficiare della funzione Power to Object (V2L, vehicle-to-load) per collegare la batteria dell'auto a dispositivi che funzionano a 220 Volt. in modalità AC 11 kW bastano 3 ore e 13 minuti con la batteria da 52 kWh e 2 ore e 37 minuti con la batteria da 40 kWh per passare dal 15 all'80%. Questo tempo diventa di soli 30 minuti con la ricarica rapida. A questo scopo la versione Comfort Range è dotata di caricabatterie DC 100 kW, mentre la versione Urban Range prevede un caricabatterie DC 80 kW