Renault nuova Twingo E Tech: cambia la motorizzazione e design, ma è sempre lei

Dal suo debutto nel 1993, la Renault Twingo è diventata un’icona della mobilità urbana: concepita come city car rivoluzionaria in quanto si trattasse di una monovolume, ha saputo conquistare il pubblico grazie alle sue dimensioni compatte e all’abitabilità sorprendente: la prima generazione ha superato i 2,4 milioni di unità prodotte. Con tre generazioni alle spalle e oltre 4 milioni di esemplari venduti in circa trent’anni, la Twingo ha accompagnato diverse generazioni di automobilisti europei. Oggi questa storia viene rilanciata in chiave elettrica: la nuova Twingo punta a combinare l’eredità del modello originale con la mobilità sostenibile, urbana e accessibile richiesta da questo particolare momento storico.

Interni - L’abitacolo della nuova Twingo E Tech è uno dei punti che catturano subito: dentro si respira la leggerezza urbana tipica del modello portata ai giorni d’oggi. Appena ci si siede si percepisce uno spazio ben maggiore di quello che si potrebbe immaginare da fuori, e un’ottima cura dei dettagli stilistici: il colore degli esterni viene ripreso sulla plancia e sulla leva del cambio, ed elementi come le bocchette dell’aria mantengono lo stile allegro che si ritrova in molte altre scelte di stile. I sedili posteriori e quello passeggero sono due indipendenti e scorrevoli, per una capacità che varia da 360 litri a più di 1.000 e per un spazio di circa due metri con il sedile passeggero abbassato, adatto per trasporti più eccezionali. I materiali dei sedili in tessuto non dispiacciono: con la scusa di restare fedeli all’originale hanno potuto risparmiare sull’ecopelle. Il tetto, che in qualche versione di prototipo era aperto, nella versione definitiva è chiuso e si trova stampato l’alfabeto con cui viene scritto il nuovo logo Twingo - fanno un po’ geroglifici, ma sono gusti. Qualche elemento plastico di troppo.



Esterni - La Twingo E Tech presenta un look rinfrescato e moderno, ma con tutti i richiami necessari per renderla degna del nome: i fari anteriori arrotondati richiamano quelli della prima generazione, ed è stato fatto uno speciale tributo ai tre iconici graffi presenti sul cofano. I colori sono vivaci e brillanti, tipici di un’auto che oggi vuole farsi notare non solo per la praticità ma anche per l’estetica. Tornando alla praticità, la nuova Twingo è a 5 porte ed è lunga 3,79 metri: la più lunga tra tutte le generazioni. Si avvicina parecchio alla lunghezza della R5, il che fa porre il dubbio che potrebbero quasi farsi concorrenza. La forma della carrozzeria, però, è stata fatta a regola d’arte ed ha sicuramente un forte impatto emotivo per chi è cresciuto con una Twingo.



Motorizzazione e tecnologia - La nuova Twingo è proposta nella versione elettrica “E-Tech”, con motore elettrico sincrono a magneti permanenti che sviluppa circa 60 kW/ 81 Cv e 160 Nm di coppia. Al cuore del sistema si trova una batteria Lfp - litio, ferro, fosfato - di circa 22 kWh, che, secondo quando dichiarato durante la presentazione ufficiale avvenuta a Le Défilé Renault di Parigi, consente un’autonomia massima di 263 km. Il pacco batterie è gestito dal sistema di recupero dell’energia in frenata presente in tutti i modelli E-Tech, e quest’ultimo, grazie al caricatore bidirezionale, può essere a sua volta caricatore di altri oggetti. A bordo il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto, ma integra di serie il sistema OpenR Link e tutte le funzionalità di Google. La Twingo introduce anche un’interfaccia grafica moderna, comandi intuitivi e richiami stilistici all’originale nel dettaglio, come il pulsante delle luci d’emergenza incassato in una “bolla” traslucida.

Allestimenti e prezzi - I primi modelli saranno disponibili nel 2026 con possibilità di ordinazione a fine 2025. I prezzi e gli allestimenti non sono ancora stati definiti, ma l’offerta disponibile sul sito ufficiale è di 9.900 euro in caso di incentivi e di acquisto del Twingo R Pass, e il prezzo di entrata si troverà sotto i 20 mila euro.