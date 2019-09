Renault, passerella a Francoforte per il nuovo Captur. Primo ibrido ricaricabile tra urban Suv

FRANCOFORTE - È stato lo stesso numero uno di Renault, Thierry Bolloré, a presentare a Francoforte in occasione della prima giornata stampa del Salone dell’ Auto, a presentare assieme a Laurens van den Acker, direttore del design Industriale, la nuova generazione del suv urbano Captur, un vero best-seller che vanta vendite per 1,5 milioni di unità in oltre 90 Paesi. Una presenza, quella di Renault, ‘recuperatà all’ultimo minuto dagli organizzatori della IAA 2019 che ha sofferto per l’assenza di molti brand, tra cui i Gruppi FCA (al completo) e PSA (con l’eccezione di Opel), e decisa dal top management della Losanga per non scontentare Daimler - il partner dell’Alleanza Renault Nissan Mitsubishi - che ha dato negli ultimi tempi forti segnali di ‘distaccò dalla JV industriale.



«Con nuovo Captur - ha detto van den Acker - abbiamo mantenuto il meglio del primo Captur e ci siamo spinti ancora una volta oltre. Abbiamo rivoluzionato gli interni, trasformato profondamente l’esterno e abbiamo reso Captur ancora più personalizzabile. Per Renault, la qualità di vita a bordo è una priorità assoluta. Più qualità, più tecnologia, più suv: nuovo Captur è al cento per cento Captur, e anche molto di più». Questa seconda generazione, basata sulla nuovissima piattaforma modulare dell’Alleanza, rientra pienamente nella mobilità di domani proponendo il meglio della tecnologia in termini di connettività, con Renault Easy Connect, i servizi connessi e il nuovissimo sistema multimediale Easy Link, sempre aggiornato in tempo reale. Spiccano poi i dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), in particolare l’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di secondo livello) e l’ elettrificazione, ottenuta con la tecnologia ibrida E-Tech Plug-in ricaricabile. «Dal 2020 nuovo Captur sarà il primo modello ibrido ricaricabile della sua categoria - h detto Bolloré - Abbiamo sviluppato un sistema di trasmissione unico, adatto all’ibrido, nonché una tecnologia di gestione energetica tratta direttamente dalla Formula 1. Noi di Renault ci impegniamo per rendere la tecnologia e l’innovazione accessibili ai nostri clienti. Questa è la nostra storia e il nostro futuro».