Renault presenta in India la nuova Kiger. Design aggiornato e un pieno di tecnologia

Renault India ha presentato il Nuovo Kiger, SUV compatto sviluppato secondo la filosofia 'Rethink Performance' e aggiornato con oltre 35 migliorie tra design, equipaggiamenti e sicurezza. Lungo meno di quattro metri, il modello si propone con uno stile più audace, interni di livello superiore e dotazioni tecnologiche avanzate. Disponibile in quattro allestimenti (Authentic, Evolution, Techno ed Emotion), il nuovo Kiger offre calandra e paraurti ridisegnati, fari e fanaleria full Led, cerchi diamantati da 16» e la nuova tinta Oasis Yellow. L'abitacolo guadagna una plancia bicolore, rivestimenti in pelle sintetica, sedili ventilati e maggiore isolamento acustico. La gamma motori prevede un turbo benzina da 100 cv e 160 Nm di coppia, oltre a un aspirato da 72 cv e 96 Nm.

La nuova Kiger integra funzioni hi-tech come multiview camera HD, accensione automatica dei fari, tergicristalli con sensore pioggia e infotainment con touchscreen flottante da 8» compatibile in modalità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. L'impianto audio 3D Arkamys a 6 altoparlanti arricchisce l'esperienza a bordo. Sul fronte della sicurezza, sono 21 le funzioni di serie, tra cui 6 airbag, ESP, controllo di trazione, assistenza alle partenze in salita e ganci Isofix.

La piattaforma CMFA+ assicura protezione in caso di urto, con sistemi aggiuntivi come il monitoraggio pressione pneumatici e la protezione pedoni. «Con il nuovo Kiger - ha commentato Venkatram Mamillapalle, CEO di Renault India - vogliamo rafforzare la trasformazione della marca Renault in India, offrendo un SUV distintivo, accessibile e tecnologico».