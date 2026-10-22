Renault R5 E-Tech Electric, autonomia aumentata e nuova versione d'ingresso: fino a 430 km di percorrenza

La Renault 5 E-Tech Electric si rinnova con interventi mirati a migliorare efficienza, autonomia e dotazioni, ampliando al tempo stesso le possibilità di personalizzazione. Gli ordini della nuova gamma sono aperti pochi giorni, mentre alcune delle novità arriveranno nelle prossime settimane, con prezzi a partire da 24.950 euro. Le versioni già disponibili guadagnano autonomia grazie a interventi di ottimizzazione aerodinamica, tra cui modifiche al sottoscocca e ai retrovisori, e alla revisione dell'elettronica della batteria.

La variante Urban Range da 40 kWh, abbinata al motore da 90 kW (120 cv) e disponibile negli allestimenti Evolution e Techno, raggiunge ora un'autonomia dichiarata fino a 315 km nel ciclo WLTP, contro i precedenti 312 km. La Comfort Range da 52 kWh, associata al motore da 110 kW (150 cv) e proposta negli allestimenti Evolution, Techno e Roland-Garros, arriva invece a 430 km, rispetto ai precedenti 410 km. I prezzi partono rispettivamente da 28.150 euro per la versione Evolution da 40 kWh e da 33.190 euro per la Techno da 52 kWh.

Tra le principali novità figura anche l'aggiornamento della versione Five, destinata a diventare la nuova porta d'accesso alla gamma con un prezzo di partenza di 24.950 euro. La configurazione attuale sarà sostituita da un motore da 80 kW (110 cv) e da una batteria LFP, al litio-ferro-fosfato, da 36,5 kWh con tecnologia cell-to-pack. L'autonomia dichiarata raggiunge i 305 km nel ciclo WLTP, mentre lo scatto da 0 a 50 km/h richiede 3,5 secondi. Sul fronte della ricarica, oltre al caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW, la nuova Five avrà di serie un sistema in corrente continua da 80 kW, che consentirà di utilizzare le colonnine rapide.

L'apertura degli ordini per questa versione è prevista nelle prossime settimane. Si amplia anche la scelta estetica, con l'arrivo delle nuove tinte Rosso Passion, disponibile a partire dalla Five, e Grigio Scisto Metallizzato, previsto dagli allestimenti Evolution a Roland-Garros. Le opzioni di personalizzazione comprendono il tetto Nero Étoilé e nuovi dettagli cromatici per il profilo del tetto, nelle tonalità Rosso Alluminio e Warm Titanium. Per i cerchi dell'allestimento Techno sarà inoltre disponibile, in opzione, la finitura Warm Titanium. La gamma si arricchisce anche di nuovi adesivi per parafanghi e tetto e di ulteriori varianti per i colori delle sellerie.

Gli aggiornamenti interessano anche la tecnologia di bordo. Il sistema di chiamata d'emergenza e-call diventa compatibile con tutte le reti telefoniche 4G, mentre il caricabatterie a induzione magnetica per smartphone adotta lo standard Qi2, con funzione di raffreddamento per contenere il surriscaldamento e migliorare le prestazioni di ricarica. Secondo i dati forniti dalla casa, il sistema permette di recuperare il 50% della batteria dello smartphone in un'ora.

Debutta inoltre la modalità di guida Smart, che sostituisce la precedente modalità Perso e gestisce automaticamente il passaggio tra Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida e alle condizioni di marcia. L'obiettivo è combinare la risposta più pronta del motore nelle fasi di accelerazione e sorpasso con una maggiore efficienza quando il ritmo rallenta. I cambi manuali delle modalità potranno essere effettuati attraverso il display del sistema OpenR Link o con comandi vocali, mentre il pulsante Multi-Sense viene eliminato dal volante.

Sul fronte della connettività, Renault prevede 2 GB di dati al mese inclusi per tre anni oppure per la durata del contratto con Mobilize Financial Services, con esclusione dei contratti di credito classico. Arriva infine Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Google, che sostituirà Google Assistant attraverso un aggiornamento software over-the-air. Il sistema consentirà di interagire in modo più naturale, gestire richieste articolate e cambiare lingua durante la conversazione.