Renault Rafale E-Tech 4x4: 300 cv di tecnologia. Telaio evoluto e sospensioni predittive per una guida ancora più divertente

Con la variante più potente, quella da 300 cv, la Renault Rafale porta in dote una tecnologia che migliora comfort e prestazioni. Alla power unit anteriore composta da un motore termico sovralimentato da 150 cv accoppiato ad un'unità elettrica da 70 cv, ne aggiunge un'altra elettrica sull'asse posteriore da 136 cv, mentre la batteria è da 22 kWh. In pratica, la Rafale al vertice della gamma acquista più potenza e può fregiarsi della trazione integrale, per offrire più sicurezza in caso di perdita d'aderenza delle ruote anteriori. Inoltre, consente di percorrere fino a 105 km in modalità elettrica e, grazie al serbatoio di benzina generoso, offre un'autonomia totale di 1000 km.

Insomma, è pratica in città dove può circolare ad impatto zero, e non teme i lunghi viaggi, visto che il consumo dichiarato, a batteria scarica, è di 5,8 l/100 km. Con l'accumulatore pieno, invece, le percorrenze si attestano nell'ordine di 0,5 l/100 km. Con l'allestimento Atelier Alpine, poi, il telaio è stato messo a punto con i tecnici della casa di Dieppe, e le sospensioni predittive sfruttano una telecamera anteriore per analizzare la strada ed adeguare l'assetto in tempo reale al percorso. Inoltre, questa variante, al top della famiglia Rafale, in abbinamento al powertrain da 300 cv, offre dei cerchi da 21 pollici specifici abbinati a pneumatici Continental.

Tutti elementi che fanno la differenza quando si incontra un tratto misto, come quello nei pressi del Principato di Monaco dove le 4 ruote sterzanti, abbinate ai dispositivi citati, offrono un'agilità simile ad una vettura di segmento inferiore, tanto che il raggio di sterzata, dicono gli uomini Renault, è simile a quello di una Clio. La disponibilità di potenza non lascia percepire una massa superiore ai 1900 kg e la ripresa da 80 a 120 km/h avviene in 4 secondi. Si può scegliere tra diverse modalità di guida tra cui quella Snow, ideale in caso di condizioni meteo avverse, o Sport, per enfatizzare il lato dinamico, oppure personalizzarla in base alle proprie esigenze, mentre è possibile selezionare fino a 4 livelli di rigenerazione, per contribuire, in marcia, a ricaricare parte della batteria che, altrimenti, da una colonnina o da una wallbox, fa il pieno di energia in meno di 3 ore ad una potenza di 7,4 kW in corrente alternata.

La più potente delle Rafale, rispetto alla variante a 2 ruote motrici offre quella verve ulteriore, quella stabilità superiore in condizioni di guida più impegnate, e consente l'utilizzo in full electric, anche giornaliero. Il prezzo parte dai 52.700 euro della variante Esprit Alpine ed arriva ai 57.200 euro della più specialistica Atelier Alpine.