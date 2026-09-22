Renault Rafale Hypnotic, serie limitata basata sulla versione Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 da 300 cv

Renault amplia la gamma del suo modello di punta con Rafale Hypnotic, una serie limitata di 1.500 esemplari numerati destinati all'Europa, 100 dei quali riservati all'Italia. Basata sulla versione Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 da 300 cv, la nuova edizione si distingue per una caratterizzazione estetica e una dotazione specifiche, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento al vertice della gamma Rafale. La Rafale Hypnotic adotta la tinta Nero Foresta satinato, abbinata a una calandra scura, cerchi in lega da 21 pollici con finitura satinata e dettagli in nero lucido, tra cui gli spoiler sul tetto e sul bagagliaio. A completare la caratterizzazione esterna ci sono i badge Atelier Alpine in nero. Specifico anche l'abitacolo, con sellerie miste in Alcantara color nero titanio e tessuto spalmato testurizzato nero, impreziosite da cuciture blu, bianche e rosse e dalla «A» di Alpine retroilluminata.

La dotazione comprende inoltre una targa numerata, inserti neri lucidi sui pannelli delle porte, fascia superiore della plancia in Alcantara, tasche delle porte e moquette nere. Sul fronte degli equipaggiamenti, la serie limitata offre di serie il tetto oscurante Solarbay, l'head-up display e l'impianto audio premium Harman Kardon. Sotto la carrozzeria resta la tecnologia della Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 da 300 cv. Il sistema ibrido plug-in combina un motore termico e tre motori elettrici, con un'autonomia dichiarata fino a 105 chilometri in modalità completamente elettrica.

La dotazione tecnica comprende inoltre la trazione integrale permanente, il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e le sospensioni intelligenti con telecamera predittiva, con un assetto sviluppato dagli ingegneri di Alpine Cars. Il nome Hypnotic richiama, nelle intenzioni della casa, il carattere distintivo della vettura, costruito attraverso l'abbinamento tra finiture scure, dotazioni specifiche e produzione limitata. Gli ordini in Italia saranno aperti all'inizio di ottobre, con un prezzo di 60.700 euro. Le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno mentre la presentazione ufficiale al pubblico si terrà in occasione del Salone dell'Auto di Parigi.