Renault rinnova Megane E-Tech Electric, ora l'elettrica ha un look più dinamico con frontale ridisegnato

Più carattere e una presenza su strada ancora più marcata. È soprattutto sul design, esterno e interno, che Renault interviene con la nuova Megane E-Tech Electric, evoluzione della compatta elettrica lanciata nel 2022. Il rinnovamento punta a rafforzare l'identità del modello attraverso un linguaggio stilistico più dinamico e una maggiore cura delle finiture dell'abitacolo. Il cambiamento più evidente riguarda il frontale, completamente rivisitato. Fatta eccezione per i gruppi ottici, tutti i componenti sono nuovi, a partire dal paraurti, caratterizzato da una struttura più sporgente nella parte in tinta carrozzeria che accentua la percezione di sportività. Al posto delle precedenti prese d'aria laterali debutta una nuova firma luminosa con luci diurne a motivo geometrico, formate da otto losanghe, che danno maggiore dinamismo alla parte anteriore. I fari, collocati alle estremità del paraurti, contribuiscono a sottolineare la larghezza della vettura e, attirando lo sguardo verso il basso, ne accentuano la sensazione di stabilità e di vicinanza al suolo.

Anche la calandra chiusa cambia aspetto: è nera lucida e movimentata da motivi a losanga, mentre il nuovo posizionamento del logo Renault, sotto il cofano, contribuisce a rendere più filante il disegno del frontale. La nuova identità luminosa diventa così uno degli elementi distintivi della vettura. Anche nella parte posteriore la firma luminosa è stata aggiornata, mantenendo la caratteristica linea trasversale ma trasformandola attraverso elementi tridimensionali privi di copertura in vetro. Il risultato è un'immagine più tecnologica e immediatamente riconoscibile. L'evoluzione del design riguarda anche il profilo.

L'integrazione di batterie di maggiore capacità porta l'altezza della vettura a crescere di 20 millimetri, mentre il nuovo trattamento del frontale ne rafforza la presenza su strada. Al posteriore, la minigonna del paraurti è stata ridisegnata con un'impostazione più sportiva e nuovi elementi decorativi laterali contribuiscono a definire l'assetto. Restano i tratti che hanno caratterizzato il progetto originale di Megane E-Tech Electric: il passo generoso, le proporzioni equilibrate, i grandi cerchi da 19 e 20 pollici, i passaruota pronunciati, la linea del tetto spiovente, la cintura alta e le maniglie delle porte a filo carrozzeria.

Elementi che vengono ora reinterpretati all'interno di un insieme più deciso. Anche la gamma esprime questa evoluzione stilistica. Gli allestimenti sono due, Techno ed Esprit Alpine, con caratterizzazioni differenti. La Techno punta su un'immagine dinamica attraverso gli elementi del paraurti in tinta carrozzeria e i nuovi cerchi da 19 pollici, mentre quelli da 20 sono disponibili come optional. La Esprit Alpine, al vertice della gamma, accentua invece il carattere sportivo ed esclusivo con cerchi specifici da 20 pollici e dettagli distintivi. Sette le tinte disponibili per la carrozzeria, con il debutto del nuovo Blu Ardesia satinato e la possibilità di scegliere configurazioni bicolore. All'interno, Renault interviene soprattutto sulla qualità percepita, con materiali e finiture più curate. Sulla versione Techno la plancia è rivestita in TEP, mentre tra gli optional sono disponibili sedili elettrici nello stesso materiale, in grigio chiaro o nero titanio.

L'abitacolo può essere completato con elementi decorativi per plancia e pannelli delle porte in legno oppure con finiture grigio effetto grafico. La Esprit Alpine propone invece un ambiente più caratterizzato, con nuovi motivi decorativi sui pannelli delle porte e una finitura grigia effetto 3D che sfuma dal grigio scuro al blu, sottolineando il carattere sportivo della versione. A completare l'atmosfera interna c'è l'illuminazione ambientale completamente a LED, personalizzabile e in grado di variare in funzione delle condizioni di utilizzo. Con questo aggiornamento, Megane E-Tech Electric conserva quindi l'impostazione stilistica che ne ha accompagnato il debutto, ma la interpreta in chiave più espressiva. Un'evoluzione che coinvolge soprattutto il volto della vettura e l'ambiente interno, con l'obiettivo di rafforzarne personalità e percezione di qualità in un mercato delle compatte elettriche sempre più affollato.