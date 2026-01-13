Renault svela Filante, il crossover globale efficiente e tecnologico. Dotato dell'evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech

La gamma internazionale di Renault si allarga con l'introduzione di Filante, un crossover moderno e dallo stile distintivo che abbiamo visto in anteprima a Parigi e che verrà commercializzato da marzo in Corea del Sud ed entro l'inizio del 2027 anche nei Paesi del Sud America e del Golfo. «Dopo il lancio di Grand Koleos ad ottobre 2024, sveliamo un altro fiore all'occhiello per la Corea: Filante, il quinto veicolo di nuova generazione del nostro piano internazionale, progettato per i mercati extra-europei - ha detto Fabrice Cambolive, Ceo Renault - Oggi è una data importante, perché dimostra chiaramente una cosa, ossia che rispettiamo il nostro planning e manteniamo le promesse». Sviluppato sulla piattaforma CMA del gruppo Renault, Filante è un modello nato dal progetto Aurora che propone un approccio che punta all'ibridizzazione dei generi ed è stato realizzato in stretta collaborazione tra il Technocentre Renault in Francia e il Renault Design Center di Seoul, prima di passare allo sviluppo in Corea del Sud, in sinergia con i team di ingegneri di Renault Corea Motors (RKM).

Filante è l'auto più lunga della gamma Renault, con i suoi 4.915 mm, e si caratterizza per la calandra anteriore dotata di una struttura luminosa tridimensionale giocata sul tema della losanga Renault. Mentre al posteriore spicca l'inclinazione pronunciata del tetto, che si prolunga nell'alettone sospeso, lasciano presagire le prestazioni ed evidenziano la fluidità del design nonché una buona capacità di carico, esattamente di 2.071 litri. Il profilo si conclude con il lunotto posteriore inclinato, privo di tergicristalli. L'abitacolo è spazioso ed accogliente. La plancia è ampia e con sviluppo orizzontale integrando tre display panoramici da 12,3 pollici ognuno (driver display, display centrale, schermo passeggero), che costituiscono un insieme omogeneo denominato OpenR Panorama Screen compatibile con Android Automotive e dotato dell'assistente vocale Adot Auto. A completamento l'Head-up Display da 25,6 pollici in realtà aumentata.

Renault Filante è dotata di una nuova evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech, appositamente progettata per i modelli alto di gamma del mercato coreano. Questa versione da 250 CV offre le migliori prestazioni elettrificate del segmento, abbinando un motore termico da 150 CV con due motori elettrici da 100 kW (135 CV) e 60 kW (80 CV). Infine, ricca la suite di Adas che comprende oltre trenta dispositivi di assistenza alla guida disponibili in funzione delle versioni, che contribuiscono a rendere la guida più sicura e tranquilla, in città e in autostrada.