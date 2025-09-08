Renault svela nuova Clio, ancora più moderna ed efficiente. La sesta generazione si prende i riflettori dello Iaa Mobility

Modello più venduto in Europa nel primo semestre 2025, Renault Clio si prepara a debuttare nella sua sesta generazione (è nata nel 1990) fedele alla sua prerogativa di essere una city car versatile, che ha sempre avuto 'tutto di una grande' e non ha mai rinunciato alla forma classica di una berlina hatchback. Completamente rivisitata, Renault Clio propone ora uno stile coerente con il linguaggio stilistico Renault. Ma l'asticella è stata decisamente alzata soprattutto per le soluzioni tecniche e per la precisione costruttiva, con elementi (è il caso dei proiettori) che enfatizzano le linee scolpite e sensuali e il caratteristico 'sguardo incisivo'. Renault Clio 6 è stata potenziata da ogni punto di vista, come nel caso delle motorizzazioni. Riconfermandosi il modello più efficiente della gamma ibrida di Renault propone la nuova motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 Cv, in grado di garantire emissioni di CO2 pari a 89 g/km e un consumo misto di 3,9 litri per 100 km.

Questa versione propone anche fino al 40% di riduzione dei consumi rispetto ai motori benzina ed è in grado di circolare fino all'80% del tempo in modalità elettrica. Oltre a questo ibrido super-efficiente Nuova Clio offre una gamma complementare rivisitata di propulsori benzina o GPL a partire da 115 Cv ottimizzare prestazioni ed efficienza. All'interno il salto di qualità risulta evidente con la particolare attenzione attribuita al design, alla scelta dei materiali riciclati, alla presenza del doppio display OpenR a forma di V e del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per questa categoria di veicoli. Spicca anche la presenza di numerosi equipaggiamenti tecnologici e dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione. Può infatti contare fino a 29 Adas di ultima generazione. Clio 6 ha dunque tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di utilizzo di un'ampia gamma di clienti: privati, flotte e aziende.

Gli ordini di Nuova Renault Clio saranno aperti entro la fine dell'anno. «Clio è sempre stata per noi un punto di riferimento culturale, una componente fondamentale dell'identità di Renault. Clio è Renault e Renault è Clio - ha sottolineato Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault - Con circa 17 milioni di unità vendute, Clio è il nostro best-seller. Con ogni nuova generazione, Clio ridefinisce gli standard della categoria. Su questa sesta generazione applichiamo la stessa ricetta, potenziando il design, la gamma delle motorizzazioni e gli equipaggiamenti, con l'aggiunta di Google a bordo. Nuova Clio è la perfetta rappresentazione dell'eccellenza della nostra gamma ibrida, insieme ai nostri modelli 100% elettrici».