Renault Symbioz Gpl: perfetta per andare lontano. Accanto alle benzina e full hybrid debutta la versione bifuel

Il Suv medio di casa Renault, che si colloca a metà strada tra la Captur e l’Austral, è la Symbioz: in 4,41 metri di lunghezza accoglie comodamente cinque adulti e offre un bagagliaio di grandi dimensioni, perfetto per le famiglie. Accanto alle motorizzazioni benzina e full hybrid debutta anche una versione bifuel a Gpl, che condivide il motore con le più piccole Clio e Captur. I numeri delle vetture a gas in Italia sono importanti e il gruppo Renault risulta dominante in questo carburante, con Dacia in particolar modo, ma anche con Renault nei suoi modelli più compatti. Il 1.2 tre cilindri turbo da 120 Cv e 200 Nm di coppia è abbinato sulla Symbioz esclusivamente al cambio manuale a sei marce, contrariamente a quanto avviene sulla Clio, e con il pieno dei due serbatoi offre un’autonomia di oltre 1.500 km. Il listino della Renault Symbioz parte da 25.900 euro.

Nella gamma Renault la Symbioz si colloca nel segmento C, al di sopra della Captur con cui condivide le forme del frontale, con la mascherina piena al centro della quale campeggia il logo della losanga. Le linee laterali sono robuste e muscolose, con un generoso montante C molto inclinato e un posteriore caratterizzato da luci sottili collegate da una striscia di Led. La Symbioz misura 4.413 mm, con una larghezza di 1.797 mm, un’altezza di 1.575 mm e un passo di 2.638 mm.

Gli interni si distinguono per lo sviluppo verticale della plancia, con un infotainment da 10,4” disposto come un tablet e una strumentazione da 7” nella versione base e da 10,3” in quelle più elevate. Lo schermo multimediale è integrato da diversi tasti fisici, in particolare per il controllo della climatizzazione, mentre il tunnel centrale vede la presenza della leva del cambio manuale. Lo spazio interno è davvero elevato, sia per chi siede davanti che per i passeggeri posteriori, ma soprattutto il bagagliaio può contenere fino a 610 litri con il divano posteriore in posizione più avanzata e 1.306 litri quando viene abbattuto.

La versione a Gpl della Symbioz monta un 1.2 tre cilindri turbo da 120 Cv e 200 Nm di coppia, che permettono di raggiungere i 180 km/h di velocità massima, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 12,4 secondi. Il consumo di benzina è di 5,9 l/100 km , mentre a gas sale a 7,1 l/100 km. Le emissioni di CO2 a Gpl scendono a 116 g/km, mentre a benzina sono di 133 g/Km.

La motorizzazione a Gpl è una novità per la Symbioz, che da quando è stata presentata aveva avuto come unica soluzione la motorizzazione full hybrid analoga a quella della Captur. Il motore ha la giusta potenza per offrire prestazioni adeguate in ogni situazione, inclusa l’autostrada, anche se chiaramente il comportamento della vettura non sarà mai sportivo. Il cambio solo manuale può essere un lato negativo, soprattutto se consideriamo che la più piccola Clio è dotata invece dell’automatico, ma in generale permette di mantenere bassi i consumi con la giusta accortezza al volante. Il comfort per i passeggeri è ottimo grazie all’ampio spazio, alla buona insonorizzazione e all’assetto votato principalmente alla comodità.