Renault Twingo E-Tech, un ritorno che punta a cambiare gli equilibri. Debutta la city-car Bev accessibile e versatile

Un ritorno che punta a cambiare gli equilibri del segmento: Renault presenta la nuova Twingo E-Tech Electric, quarta generazione di un modello che dal debutto nel 1992 ha segnato la storia delle city-car in Europa, conquistando il pubblico con un design originale, soluzioni intelligenti e oltre 4 milioni di unità vendute. Un'auto che negli anni ha costruito il proprio successo su semplicità, versatilità e carattere, diventando una scelta iconica per la mobilità urbana e per gli amanti delle vetture compatte ma capaci di adattarsi ad esigenze diverse. Oggi quella filosofia viene reinterpretata in chiave elettrica, con l'obiettivo di rendere questa tecnologia ancora più accessibile. In un mercato dove la presenza delle utilitarie di segmento A si è progressivamente ridotta, nuova Twingo irrompe con una formula che punta su facilità d'uso, costi contenuti e grande praticità, mantenendo lo spirito originale del modello che negli anni ne ha decretato il successo, adattandolo alle esigenze attuali.

Lunga meno di 3,8 metri, la vettura è pensata per muoversi con agilità nel traffico e facilitare le manovre in città, anche negli spazi più stretti. Il peso contenuto e lo sterzo preciso contribuiscono a una guida reattiva e immediata, mentre il motore elettrico da 80 cavalli garantisce brillantezza sia negli spostamenti urbani che nei percorsi extraurbani. Abbiamo effettuato il test drive ad Ibiza, durante il media drive internazionale riservato ai giurati del prestigioso premio The Car Of The Year. L'idea di portarla a spasso per l'isola spagnola è un colpo di genio logistico. L'isla blanca, come viene soprannominata, ha due facce: il caos urbano di Eivissa e le strade tortuose che portano alle calette nascoste e questa piccola francese sembra nata per gestirle entrambe in modo agile e divertente.

Appena ritirata nei pressi dell'aeroporto, la prima cosa che salta subito all'occhio è quanto sia a suo agio nel traffico. Agile e compatta, la Twingo si muove con disinvoltura grazie alle dimensioni contenute e a un raggio di sterzata ai vertici della categoria. Nei centri urbani, le manovre diventano semplicissime e il traffico intenso non rappresenta alcun problema. Uscendo verso le strade collinari dell'isola, l'assetto equilibrato e la buona tenuta di strada trasmettono sicurezza anche nei tratti più sconnessi.

Lo sterzo diretto, la risposta pronta del motore e il peso contenuto rendono la guida fluida e rilassata, ideale per l'utilizzo quotidiano, ma anche per affrontare tornanti e salite senza fatica. La funzione One Pedal semplifica ulteriormente la guida nel traffico, riducendo l'uso del freno, mentre la posizione di guida rialzata e i sedili avvolgenti assicurano comfort e visibilità. In sintesi, la Twingo E-Tech conferma la sua vocazione cittadina ma mostra anche una sorprendente versatilità su percorsi più impegnativi, offrendo sicurezza, piacere di guida e comfort ai passeggeri. Uno dei punti di forza della vettura resta, sicuramente, la modularità interna, vero marchio di fabbrica della piccola city-car della Losanga: cinque porte, sedili posteriori indipendenti e scorrevoli e schienali abbattibili consentono di configurare l'abitacolo in base alle necessità.

La capacità di carico è tra le più elevate della categoria, con un bagagliaio che può superare i 1.000 litri abbattendo i sedili. La flessibilità si spinge oltre: i sedili posteriori possono scorrere singolarmente avanti e indietro fino a 17 centimetri per privilegiare spazio per i passeggeri o per i bagagli, mentre abbattendo anche lo schienale del sedile anteriore lato passeggero è possibile trasportare oggetti lunghi fino a 2 metri, come tavole da surf o attrezzature sportive, una soluzione rara per un'auto di queste dimensioni.

La Twingo E-Tech Electric integra, inoltre, numerosi vani portaoggetti e soluzioni intelligenti per la vita quotidiana. I sistemi di assistenza alla guida e parcheggio facilitano le manovre e aumentano la sicurezza, favorendo una guida rilassata anche nel caos urbano delle grandi città. Sul piano tecnico, Twingo adotta una batteria LFP da 27,5 kWh che consente fino a 263 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, più che sufficienti per l'utilizzo medio quotidiano. I consumi contenuti e la possibilità di ricarica domestica contribuiscono a ridurre il costo complessivo di utilizzo, rendendola competitiva anche rispetto alle equivalenti a motore termico. A bordo, Twingo è dotata - come le sue «sorelle maggiori» - del sistema multimediale OpenR Link con servizi Google integrati, una novità per il segmento, che consente accesso a navigazione evoluta, applicazioni e comandi vocali, con un'interfaccia semplice e intuitiva. La nuova city-car elettrica di Renault è proposta in due allestimenti, sei colori differenti, con prezzi a partire da 19.500 euro per la versione Evolution e 21.100 euro per la Techno, confermando una strategia orientata all'accessibilità e a un rapporto qualità-prezzo destinato a fare davvero la differenza nel mercato delle «piccole» a zero emissioni.