Restyling Forester, sempre più evoluta la “bandiera” Subaru. Innovazione tecnologica porta una doppia anima

Il tempo passa, le mode e i gusti cambiano, ma la Forester rimane sempre il modello più rappresentativo della filosofia Subaru, che pur non figurando tra i colossi dell’auto mondiale (con vendite costantemente attestate – prima della pandemia – attorno al milione di unità all’anno) si è meritato una solida fama e uno zoccolo duro di affezionati clienti.

Perché difficilmente chi compra un modello delle Pleiadi al momento di sostituirlo prende in considerazione un altro brand, conquistato dai tradizionali punti di forza che trovano espressione nei concetti di sicurezza, piacevolezza d’uso e durata nel tempo. Tutte doti di cui la Forester è fedele interprete da 25 anni, un compleanno significativo festeggiato con il restyling della quinta generazione nata nel 2019.

Il rinnovamento che abbiamo potuto apprezzare nella prova di guida ha portato in dote alla gamma Forester 2022 una doppia anima, quella “Touring” più orientata all’impiego quotidiano e rappresentata dalle versioni Free, Style e Premium, e quella pensata per gli appassionati dell’attività “outdoor” non a caso battezzata 4Dventure.Questa vettura, caratterizzata da dettagli estetici che ne enfatizzano il carattere sportivo, è stata protagonista del test nel quale ha esibito un temperamento brillante ed equilibrato su asfalto, affrontando con disinvoltura anche un percorso off-road, non proibitivo ma neppure privo di passaggi impegnativi.

Ottimo il powertrain – nonostante l’apparente affanno nei passaggi di marcia tipico dei cambi a variazione continua – che ha fatto della Forester la prima Subaru disponibile esclusivamente con il benzina 2.0 da 150 cv e-Boxer, opportunamente modificato per l’elettrificazione mild-hybrid fornita dall’unità elettrica da 12,3 kW (16,7 cv) installata longitudinalmente nel scatola del cambio Hybrid Lineartronic.

Tra la tante funzioni migliorate troviamo il controllo gestuale del display centrala da 8 pollici, al debutto in casa Subaru, il sistema X-Mode che ora si riattiva automaticamente non appena si rientra nel limite di velocità che ne determina la disattivazione, il migliorato SI Drive che consente di personalizzare le risposte dell’acceleratore secondo le modalità Intelligent e Sport. In quest’ultimo caso, la nuova funzione e-Active Shift Control che quando il guidatore frena simula una scalata di marcia, ottimizzando il comportamento della vettura sia in entrata sia in uscita da una curva.

Non manca neppure l’EyeSight, il pacchetto di sistema Adas di assistenza alla guida che per Subaru costituisce un autentico vanto e che, giunto alla quarta generazione dopo oltre 30 anni di sviluppo, si è arricchito per l’occasione di due funzioni inedite: la sterzata autonoma di emergenza per evitare un ostacolo e il sistema di assistenza alla sterzata con mantenimento della vettura esattamente al centro della corsia.

Ma la vera rivoluzione firmata dalla rinnovata Forester non è né meccanica né elettronica. Frutto di un’idea tutta (e per ora solo) italiana, alla quale stanno guardando con interesse altre filiali del marchio, Subaru Safe 8 offre di serie sull’intera gamma 8 anni di garanzia senza esclusioni, con chilometraggio illimitato, legata al telaio e non al cliente (il che significa che in caso di vendita continua a beneficiarne il nuovo proprietario). Una lezione di “customer care”, ma anche un’inequivocabile dimostrazione di fiducia nella qualità e affidabilità del prodotto.