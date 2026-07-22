Revuelto Impavido, l'hypercar del toro celebra i 25 anni di Lamborghini Japan

Si chiama Lamborghini Revuelto Impavido, l'edizione limitata della hypercar della casa del toro che sarà realizzata in 25 esemplari per celebrare il 25° anniversario di Lamborghini Japan. Ognuna delle 25 vetture, destinate esclusivamente al mercato giapponese, prende ispirazione dallo spirito del Bushido, il codice d'onore dei samurai. Da qui la denominazione Impavido, che richiama il coraggio, ovvero uno dei principi centrali del Bushido. Esteticamente, sfoggia una livrea realizzata grazie al programma di personalizzazione AD Personam che richiama le armature dei samurai.

Nello specifico, le linee lungo le portiere ed il paraurti posteriore riprendono il tratto netto di una «katana», mentre gli accenti dorati richiamano gli «odoshi», i cordoni che univano le piastre delle armature dei samurai. Inoltre, la grafica del frontale prende spunto dal «maedate», l'emblema applicato all'elmo del samurai ed i motivi decorativi presenti sul tetto e sui parafanghi richiamano i «kozane», le tradizionali lamelle laccate che componevano le armature giapponesi.

Quattro le configurazioni disponibili, quelle con finiture lucide comprendono il Verde Campus ed ed il Grigio Artis Lucido, le altre, con finiture opache, includono il Grigio Crater Matt ed il Rosso Pyra. Gli interni presentano rivestimenti in pelle Nero Ade e Corsa-Tex con dettagli a contrasto Bronzo Oreadi, oltre a ricami dedicati sui sedili, ad un motivo esclusivo sui pannelli porta e ad un ricamo sul cielo dell'abitacolo. Non manca nell'abitacolo il logo samurai ed una targhetta in fibra di carbonio con numerazione individuale progressiva da 1 a 25. «Revuelto Impavido rappresenta la capacità di Lamborghini di unire innovazione, design e massima esclusività - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - questa edizione limitata dimostra le potenzialità del programma Ad Personam».