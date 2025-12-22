Rimac Nevera, l'hypercar elettrica in serie limitata R Founder's Edition è spettacolare

Solo dieci fortunati e facoltosi automobilisti potranno mettersi al volante dell'ultima nata di casa Rimac. Si chiama Nevera R Founder's Edition ed è una serie limitata della hypercar elettrica che sarà prodotta su misura come detto in appena 10 esemplari. La realizzazione di ogni esemplare rappresenterà una vera esperienza che inizierà con l'incontro dei clienti con il fondatore e ceo di Rimac, Mate Rimac, e con il direttore del design Frank Heyl. Poi passerà attraverso la configurazione della sportiva a batteria nel Rimac Campus di Zagabria, con un team che ha utilizzerà il software V-RED per selezionare colori esterni e materiali ed accostamenti cromatici interni. Ogni auto Founder's Edition si distinguerà per un design bicolore con una suddivisione cromatica che interessa tutta la lunghezza della vettura.

Infine, trascorsi i mesi necessari per assemblare a mano ogni esemplare ed applicare manualmente i dettagli personalizzati, sarà Mate Rimac a consegnare personalmente ciascuna delle 10 vetture. Per gestire la Nevera R, forte di 2017 cv e capace di toccare una velocità massima superiore ai 431 km/h, per ogni facoltoso proprietario è previsto un corso di guida con il team di collaudatori professionisti del brand.

Infine, per tutto il tempo che rimarranno in possesso della loro Rimac speciale, i 10 membri del Founder's Club avranno diritto a inviti prioritari in occasione delle anteprime del marchio, ad una tessera aziendale che gli consentirà l'accesso diretto alla sede centrale di Bugatti Rimac, e parteciperanno ad altre iniziative esclusive.