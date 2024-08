Rimac Nevera R: l’hypercar elettrica da 2.107 cv per riscrivere le leggi della fisica

MONTEREY – Rimac ha alzato ulteriormente l'asticella delle hypercar elettriche svelando la Nevera R, la versione più estrema della già impressionante Nevera. Presentata durante la Monterey Car Week, questa evoluzione rappresenta un ulteriore passo in avanti nella famiglia delle hypercar elettriche croate. Progettata per essere l'alter ego aggressivo della Nevera di serie, con la R Rimac ha superato i limiti dell'ingegneria automobilistica, trasformando la già estrema Hyper GT in una vera e propria Hyper Sportscar.

Il design della Nevera R è stato affinato per migliorare ulteriormente le prestazioni. Visivamente la vettura appare più bassa e aggressiva, grazie alle ruote posteriori da 21 pollici e anteriori da 20 pollici che enfatizzano la sua presenza su strada. La parte anteriore, caratterizzata da linee a sviluppo orizzontale, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Mentre la grande ala posteriore fissa, combinata con un nuovo e pacchetto aerodinamico, incluso un diffusore rivisto, aumenta la deportanza del 15% e l'efficienza aerodinamica del 10%. Questo miglioramento complessivo permette all’hypercar di offrire un controllo superiore e una maggiore aderenza laterale in curva, riducendo il sottosterzo del 10%.

Equipaggiata con un pacco batterie di nuova generazione da 108 kWh, la Nevera R è spinta da quattro motori elettrici capaci di erogare una potenza complessiva di 2.107 CV, ben 193 CV in più rispetto alla versione standard. Questo incremento di potenza consente prestazioni da capogiro: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,74 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,38 secondi. Il quarto di miglio viene coperto in appena 8,23 secondi, mentre i 300 km/h vengono raggiunti da fermo in soli 8,66 secondi, risultati che si avvicinano a quelli delle monoposto di Formula 1. La velocità massima rimane a 412 km/h, la stessa della Nevera base, ma ciò che distingue veramente la versione estrema dell’hypercar croata è la sua capacità di affrontare le curve.

Oltre alla pura potenza, la Nevera R è infatti stata progettata per eccellere in pista. Tecnici e ingegneri della Rimac hanno lavorato a stretto contatto per ottimizzare il sistema All-Wheel Torque Vectoring e i freni carboceramici, migliorando la stabilità e la precisione in ingresso e uscita curva. I pneumatici Michelin Cup 2, abbinati a un camber negativo più accentuato, offrono una maggiore aderenza meccanica e aerodinamica, rendendo la Nevera R ancora più veloce e reattiva. Questo insieme di modifiche ha permesso alla vettura di abbassare il tempo sul giro al circuito di Nardò (in Puglia) di ben 3,8 secondi rispetto alla versione precedente, dimostrando che la Nevera R è pronta a stabilire nuovi record anche sui tracciati più impegnativi, come il Nürburgring.

Il CEO di Rimac Group, Mate Rimac, ha sottolineato che la versione originale della Nevera era stata concepita come una Gran Turismo, capace di bilanciare prestazioni elevate con il comfort di guida su lunghe distanze. Tuttavia, rispondendo alle richieste dei clienti, la Nevera R è stata creata per enfatizzare ulteriormente le capacità dinamiche in curva, sfruttando al massimo la tecnologia avanzata a bordo. Più leggera, più veloce e decisamente orientata alla pista rispetto al modello base, la Nevera R è stata progettata per riscrive le leggi della fisica.

Con una combinazione di potenza senza pari, design audace e tecnologia all'avanguardia, la Rimac Nevera R non solo ridefinisce i limiti delle hypercar elettriche, ma si prepara anche a firmare nuovi record sia in pista che su strada. Con queste credenziali, la Nevera R è destinata a lasciare un segno indelebile nel mondo delle supercar, spingendo il confine di ciò che è possibile nell'ingegneria automobilistica.