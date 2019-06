Rockstar & Star, nuove versioni speciali per Fiat 500

TORINO - Passano gli anni, ma Fiat 500 si rinnova giocando sull'innesto di nuove versioni in gamma. Questa volta le denominazioni sono Rockstar e Star. Segno che la prima strizzi l'occhio al pubblico maschile, e la seconda a quello femminile. Le dinamiche relativamente alle novità di prodotto riguardano essenzialmente l'avvento di colori per gli esterni e accostamenti cromatici dedicati per questi nuovi allestimenti. Lo dimostrano la nuova livrea verde con finitura opaca che debutta sulla 500 Rockstar, e il nuovo colore micalizzato con effetto ceramico e sfumature rosa che "veste" la versione Star. Una fissa per le tinte che in 12 anni ha prodotto ben quaranta variabili, di cui molte totalmente inedite nel panorama FCA. Sottopelle la variante Rockstar si presenta come una 500 Sport, mentre la Star segue le distinte della versione Lounge.



L'attenzione verso la multimedialità è data dalla presenza di serie della radio Uconnect 7" HD LIVE touchscreen, con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM. Entrambe le versioni sono poi disponibili pure nella versione cabrio. Mentre la gamma motori si riduce ai consueti 1.2 benzina da 69 CV (abbinabile al cambio automatico o manuale) e al TwinAir turbo 0.9 da 85 cv. In tema di analogie pure il prezzo, essendo lo stesso sia per la Rockstar che per la Star: da 17.500 euro per le berline e da 20.200 per le cabrio.