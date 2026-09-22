Rogue Hybrid debutta negli Usa con sistema e-Power. Nissan amplia la gamma di uno dei suoi modelli di punta

Nissan amplia la gamma di uno dei suoi modelli di punta per il mercato USA, la Rogue ( X-Trail sul mercato europeo), con la variante Hybrid. Il Suv è alimentato dalla tecnologia e-Power, che sfrutta il motore termico come generatore per il propulsore elettrico e per la batteria che lo alimenta. L'arrivo della Rogue Hybrid fa parte della strategia a lungo termine di Nissan nel mercato americano dove questo modello ha venduto quasi 4 milioni di unità nell'arco di tre generazioni. Nello specifico, Rogue Hybrid è alimentata dal sistema e-Power di terza generazione, che è stato perfezionato beneficiando dell'esperienza maturata dal brand dopo quasi 2 milioni di veicoli dotati di questa tecnologia venduti, a livello globale, in 68 mercati, a partire dal 2016.

Esteticamente, si presenta come un Suv moderno e robusto, con la calandra che riprende le ultime tendenze stilistiche del marchio ed una vista laterale che si contraddistingue per le forme squadrate. Al posteriore spicca la firma luminosa inserita tra i gruppi ottici che sottolinea la larghezza dell'auto. L'abitacolo, ampio e luminoso, grazie al grande tetto apribile, presenta una plancia dominata da due schermi che appaiono come un corpo unico che incorpora il display da 12,3 pollici della strumentazione e quello da 14,3 pollici dedicato all'infotainment. Il sistema multimediale, sempre connesso, sfrutta la suite Google per offrire servizi come Google Maps e si avvale dell'AI Google Gemini.

Il collegamento con lo smartphone, invece, è assicurato dalla compatibilità, anche in wireless, con Apple CarPlay ed Android Auto. «La nuova Rogue Hybrid è esattamente ciò che i clienti chiedevano - ha dichiarato Ponz Pandikuthira, senior vice president e chief product and planning officer di Nissan Americas - la funzionalità, la tecnologia e la configurazione tipiche della Rogue, abbinate a un avanzato propulsore ibrido che migliora l'efficienza».