Rolls-Royce Arcadia, “solo” 25 milioni per il mondo ideale su ruote. Esemplare unico Coachbuild, per un cliente di Singapore

Dopo Amethyst e La Rose Noire, già consegnate a facoltosi committenti, la divisione Coachbuild di Rolls- Royce ha completato la serie dei tre esemplari previsti con la carrozzeria speciale Arcadia. «È l’epitome di una silenziosa irriverenza, - afferma la Casa di Goodwood - che celebra la purezza della forma e dei materiali naturali e allo stesso tempo rappresenta l’audace dichiarazione del gusto personale del cliente». Presentata al committente durante una cerimonia privata a Singapore, Rolls- Royce Arcadia è uno dei nuovi capolavori - unici e costosissimi - realizzati da quello che l’azienda definisce il team di esperti più talentuoso nel settore del lusso. Rolls- Royce svela che cliente si è ispirato alla purezza del concetto di design Droptail insistitendo affinché la sua Coachbuild dovesse essere assolutamente fedele al primo schizzo disegnato a mano e presentato per la prima volta nel 2019.

Richieste che sono state accettate integralmente, visto il conto che è stato pagato (si parla di 25 milioni di dollari) Concepita come uno spazio sereno caratterizzato da minimalismo, materiali naturali e ricchezza di contenuti tattili, Arcadia rappresenta un rifugio dalle complessità della vita lavorativa. Lo fa catturando il tema della tranquillità su cui i designer di Coachbuild hanno intrapreso un’esplorazione di design, scultura e architettura delle aree preferite del cliente in tutto il mondo.

Comprese dunque includeva la precisione e la ricchezza dei giardini tropicali modernisti visti a Singapore, Indonesia e Vietnam. Che hanno inspirato gli ampi elementi in legno per il cui assemblaggio gi artigiani hanno impiegato cinque mesi, dopo le 8.000 ore che sono state necessarie per la loro creazione. Due anni invece per realizzare il prezioso orologio di bordo.

«Rolls- Royce Coachbuild è l’espressione massima de nostro marchio e di un concetto senza eguali nel settore del lusso - ha commentato Chris Brownridge, amministratore delegato della Rolls- Royce Motor Car - In questo dipartimento i clienti, che sono le persone più influenti del mondo collaborano con i nostri designer, ingegneri e artigiani per dare vita a idee completamente nuove. Insieme, creano automobili speciali che non solo diventano una parte preziosa della storia personale del cliente committente, ma si aggiungono anche all’orgogliosa storia di Rolls- Royce Motor Cars».