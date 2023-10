Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis magia per 25 clienti. Serie speciale, ripropone atmosfera e colori dell’eclissi solare

Verrà costruita in soli 25 ed così magica ed esclusiva da aver spinto altrettanti clienti Rolls- Royce nel mondo (facoltosi e più giovani rispetto al passato) ad acquistarla ancor prima del lancio. Si tratta del modello Ghost Black Badge Ékleipsis Private Collection Limited, che appartiene serie speciale che è ispirata come dice il nome allo spettacolo e al mistero di un’eclissi solare. «Con Rolls- Royce Black Badge Ghost Ékleipsis - ha commentato Torsten Müller-Ötvös, l’amministratore delegato uscente di Rolls- Royce Motor Cars - traiamo ispirazione da un’eclissi solare totale, cioè un fenomeno che non si vede frequentemente. È affascinante e raro come le Private Collection Rolls-Royce». «Nel catturare la magia di questo allineamento celeste, il nostri specialisti designer, ingegneri e artigiani del reparto Bespoke, ha ancora una volta elevato l’artigianato contemporaneo, con una serie di squisiti dettagli che proiettano la cultura e l’eccellenza del marchio». Il lancio di questa edizione personalizzata coincide con l’eclissi solare che sarà visibile in alcune parti dell’emisfero occidentale il 14 ottobre.

Sfruttando le incredibili forze di questo fenomeno celeste - si legge nella nota - Rolls- Royce Ghost (che nell’edizione Black Badge aggiunge spirito sovversivo al modello di serie ) diventa nelle mani del Bespoke Collective la tela perfetta con possibilità illimitate per esprimere la bellezza di un’eclissi solare. Esplorando l’affascinante interazione tra luce e oscurità, e ricreando il maestoso momento della transizione dalla luce del sole all’oscurità mentre la Luna si avvicina per coprire il Sole, Ghost Black Badge Ékleipsis Private Collection Limited riporre la misteriosa ed eterea luminosità dell’eclissi nel colore esterno Lyrical Copper. Una finitura, spiega la Casa di Goodwood, su misura che incorpora pigmento di rame in polvere. Questo appare più scuro finché non cattura la luce producendo un’iridescenza ricca e drammatica. Un arancio mandarino adorna invece gli inserti sotto la griglia Pantheon e le pinze dei freni, richiamando gli intensi impulsi di luce solare testimoniati dall’avanzare dell’eclissi. La stessa tonalità mandarino è utilizzata per la linea della carrozzeria dipinta a mano, ‘segnò in cui è inserita una rappresentazione astratta della transizione dalla luce del sole all’oscurità mentre la Luna si avvicina per coprire il Sole.

All’interno il rivestimento del cielo punteggiato di piccoli Led - l’ormai iconico Starlight Headliner - aggiunge teatralità con la sua animazione. E lo stupore prosegue con il rivestimento della plancia che raffigura le fasi di un’eclissi solare totale e include un orologio ‘bespokè in cui è incastonato uno scintillante diamante. I sedili in pelle bicolore e traforata Panoramic Sunset replicano l’effetto crepuscolare a 360 gradi che caratterizza il momento dell’eclisse totale. La bellezza di questo fenomeno viene riproposta nei rivestimenti con un’opera d’artigianalità unica, composta da oltre 200mila perforazioni individuali della pelle nera che - attraverso questa miriade di fori - mostra il luminoso colore mandarino sottostante.