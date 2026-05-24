Rolls-Royce Project Nightingale, l'esclusiva serie limitata della decappottabile elettrica a due posti

Uno su cento ce la fa: ad arrivare in Italia. Rolls-Royce non ha diffuso il prezzo dell’esclusiva serie limitata della Project Nightingale, ma ha anticipato che un esemplare è destinato ad un cliente del Belpaese, che in ogni caso non lo avrà prima di un paio di anni, visto che le prime consegne sono previste per il 2028. La decappottabile elettrica a due posti è «il progetto più ambizioso» della casa dello Spirit of Ecstasy (di proprietà del gruppo Bmw), che lo aveva svelato in gran segreto presso il proprio quartier generale lo scorso autunno: mai prima d’ora aveva concesso un simile “privilegio” uno stato così precoce dello sviluppo. «Alcuni dei clienti più esigenti al mondo ci hanno chiesto di realizzarlo», ha spiegato Chris Brownridge, l’amministratore delegato dal blasonato costruttore di Goodwood.



«Abbiamo risposto unendo tre elementi che non erano mai coesistiti prima nel nostro marchio: la totale libertà di progettazione offerta dalla carrozzeria artigianale, la nostra potente e quasi silenziosa propulsione completamente elettrica e un’espressione unica, forte e al contempo serena, della guida a cielo aperto, un’esperienza resa possibile solo da questa tecnologia», ha aggiunto. L’“usignolo” - la traduzione italiana del nome in lingua inglese di “Le Rossignol”, la residenza dei designer nella tenuta di Henry Royce sulla Costa Azzurra – è un tributo non soltanto alla rinomata località transalpina, ma anche alla Phantom “Kashmir 1” del 1928 a “coda d’anatra”, commissionata dal Maharaja Hari Singh e che all’epoca era in grado di raggiungere i 160 km/h di velocità massima. Con i suoi 5,76 di lunghezza non è la due posti da vento nei capelli più grande che ci sia, ma per propria stessa ammissione, per la Rolls-Royce rappresenta «la più stravagante espressione di ciò che è in grado di realizzare oggi». I dettagli tecnici non sono stati ufficializzati dal costruttore, che però puntava a realizzare «un’auto che non c’era» e capace di «far fermare il traffico».



Tra le curiosità del modello ci sono lo Starlight Breeze, la «fluida costellazione di illuminazione ambientale composta da 10.500 singole “stelle” di tre dimensioni leggermente diverse», che costituisce la declinazione visiva del canto del volatile dal quale prende il nome, i gruppi ottici sottili e verticali collocati all’estremità esterna del parafango e la gloriosa statuetta integrata nella parte superiore della griglia in una sezione leggermente incassata che trasferisce la sensazione di un movimento sull’acqua del simbolo della Rolls-Royce.

Brownridge, che garantisce che il costruttore conosce molto bene i propri clienti (e anche il segmento del lusso nel quale si muove e che vale 1,3 trilioni di dollari), ha fatto sapere che il modello è stato proposto con una formula “ad invito”, che a quanto pare ha riscontrato il successo atteso, dato che l’intera produzione era già stata assegnata ancora in fase di sviluppo. All’insegna del motto «prendi il meglio che c’è e rendilo ancora migliore», il costruttore ha puntato anche sulle “aperture”: quella delle portiere è controvento, quella del tetto realizzato in materiale fonoassorbente che combina cashmere, tessuto e compositi ad alte prestazioni è rigorosamente elettrica e quella del cofano per la ricarica è “a pianoforte”.